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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

داني أولمو بعد هدفه بـ ريال بيتيس: لم أكن أهتم بالتسجيل ما دام برشلونة يفوز

داني ألمو
داني ألمو
إسلام مقلد

أكد الإسباني داني أولمو، نجم برشلونة، أنه لم يشعر بالقلق بسبب ابتعاده عن التسجيل خلال الفترة الماضية، مشددًا على أن الأولوية بالنسبة إليه كانت استمرار الفريق في تحقيق الانتصارات وحصد النقاط الثلاث، وذلك بعدما سجل هدفًا في الفوز على ريال بيتيس بنتيجة 5-2، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

ونجح أولمو في إنهاء فترة غيابه عن هز الشباك، بعدما سجل الهدف الخامس لبرشلونة على ملعب لا كارتوخا، ليختتم انتصار فريقه في مواجهة ريال بيتيس، ويساهم في مواصلة البداية القوية للفريق الكتالوني في المسابقة، بتحقيق فوزه التاسع.

داني أولمو يتحدث عن عودته إلى التسجيل

ووفقًا لما نقلته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أعرب أولمو عن سعادته بالعودة إلى التسجيل، مؤكدًا أن عدم إحراز الأهداف خلال الفترة الماضية لم يكن مصدر قلق بالنسبة إليه، طالما أن برشلونة يواصل تحقيق النتائج الإيجابية.

وقال لاعب الوسط الهجومي، في تصريحات لقناة برشلونة: «أنا سعيد للغاية بمواصلة التسجيل أو صناعة الأهداف، وسعيد بمواصلة المساهمة مع الفريق. لم أسجل أي هدف منذ فترة، لكن ذلك لم يكن يهمني. كل ما أردته هو أن يفوز الفريق، وكان يحقق الانتصارات بالفعل».

وأضاف: «أنا سعيد، لكن سعادتي تأتي لأن الفريق فاز وحصدنا النقاط الثلاث».

وتعكس تصريحات أولمو تركيزه على المصلحة الجماعية، في ظل سعي برشلونة إلى مواصلة انتصاراته والحفاظ على مستواه المميز منذ بداية الموسم، دون أن يشكل غيابه عن التسجيل ضغطًا إضافيًا عليه.

اختلاف مركز أولمو بين مواجهة جالطة سراي وريال بيتيس

وشهدت مشاركة أولمو مع برشلونة تنوعًا في الأدوار الهجومية، إذ لعب في مركز المهاجم الوهمي خلال مواجهة جالطة سراي، بينما ظهر في مركز صانع الألعاب أمام ريال بيتيس، في إطار مرونة الجهاز الفني في توظيف قدراته بما يخدم احتياجات الفريق.

وتحدث اللاعب الإسباني عن استعدادات برشلونة للمباريات المقبلة، مؤكدًا حرصه على تقديم أفضل ما لديه، في ظل اقتراب الفريق من خوض مواجهتين من العيار الثقيل في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

وقال أولمو: «أحاول تقديم أفضل ما لدي من أجل الفريق، والجميع سعيد ومستعد للأسبوع الذي ينتظرنا. سنواجه بطل دوري أبطال أوروبا وأكبر منافسينا، ونحن متحمسون».

أسبوع حاسم ينتظر برشلونة أمام باريس سان جيرمان وريال مدريد

ويستعد برشلونة لخوض أسبوع صعب، يبدأ بمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، قبل أن تتجه الأنظار إلى مباراة الكلاسيكو المرتقبة أمام ريال مدريد، يوم الأحد المقبل، في إطار منافسات الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن يحل برشلونة ضيفًا على باريس سان جيرمان في تمام الساعة التاسعة مساءً، قبل أن يستضيف ريال مدريد في التوقيت نفسه، على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة في سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

وتمثل عودة أولمو إلى التسجيل دفعة معنوية للفريق الكتالوني قبل المواجهتين، خاصة أن اللاعب يمتلك القدرة على صناعة الفرص والتحرك بين خطوط المنافسين، إلى جانب مساهماته التهديفية، وهو ما قد يمنح برشلونة خيارات إضافية في المرحلة المقبلة.

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