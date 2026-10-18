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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر: استضافة قمة الاستثمار العربي الأفريقي تفتح آفاقا جديدة للشراكات الاقتصادية

محافظ الأقصر: استضافة قمة الاستثمار العربي الأفريقي تفتح آفاقا جديدة للشراكات الاقتصادية
محافظ الأقصر: استضافة قمة الاستثمار العربي الأفريقي تفتح آفاقا جديدة للشراكات الاقتصادية
شمس يونس

أكد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، أن استضافة المحافظة للدورة الـ29 من قمة الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي تمثل فرصة لتعزيز التواصل الاقتصادي بين الدول المشاركة، وفتح مسارات جديدة للتعاون الاستثماري وتبادل الخبرات.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح القمة، التي ينظمها اتحاد المستثمرات العرب بمشاركة ممثلين عن أكثر من 40 دولة، وبحضور شخصيات رسمية ودبلوماسية واقتصادية عربية وأفريقية ودولية.

وأعرب المحافظ عن تقديره لاختيار الأقصر لاستضافة هذا الحدث، مرحبا بالدكتورة هدى يسي، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، وممثلي الوزارات والجهات المشاركة والوفود الدولية.

وأوضح أن القمة تعكس أهمية توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول العربية والأفريقية ودول العالم، بما يتيح فرصا لتبادل الخبرات وإقامة شراكات تسهم في دفع جهود التنمية المستدامة.

وشدد محافظ الأقصر على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص، لتشجيع إقامة المشروعات التنموية، وتعزيز فرص الاستثمار، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وتستمر أعمال القمة حتى 22 أكتوبر الجاري، وتشمل جلسات متخصصة ولقاءات مباشرة بين المستثمرين والشركات والجهات الحكومية، لبحث فرص التعاون والشراكات في عدد من القطاعات الاقتصادية.

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