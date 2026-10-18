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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بمشاركة وفود من أكثر من 40 دولة.. الأقصر تفتح أبوابها لقمة الاستثمار العربي الأفريقي

بمشاركة وفود من أكثر من 40 دولة.. الأقصر تفتح أبوابها لقمة الاستثمار العربي الأفريقي
بمشاركة وفود من أكثر من 40 دولة.. الأقصر تفتح أبوابها لقمة الاستثمار العربي الأفريقي
شمس يونس

شهدت مدينة الأقصر، اليوم الأحد، انطلاق فعاليات الافتتاح الرسمي للدورة الـ29 من قمة الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي، التي ينظمها اتحاد المستثمرات العرب برئاسة الدكتورة هدى يسي، تحت شعار «الاستثمار والتكامل الاقتصادي.. طريق التنمية المستدامة»، بمشاركة شخصيات رسمية واقتصادية ودبلوماسية من أكثر من 40 دولة.

وحضر الافتتاح المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، إلى جانب ممثلين عن جامعة الدول العربية وعدد من الوزارات والمؤسسات الاقتصادية، ووفود عربية وأفريقية ودولية، من بينها ممثلون عن السيدتين الأولى في أوغندا وكينيا، فضلا عن قيادات معنية بالاستثمار والتجارة والصناعة وتمكين المرأة.

ورحب محافظ الأقصر ، باستضافة المحافظة لهذا الحدث الدولي، معربا عن تقديره لاختيار الأقصر مقرا لانعقاد القمة، ومؤكدا أن مثل هذه الفعاليات تتيح فرصا أوسع لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول العربية والأفريقية ومختلف دول العالم.

وأشار المحافظ، إلى أهمية توحيد الجهود بين الجهات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية ومجتمعات الأعمال لتشجيع الاستثمار، وتبادل الخبرات، وبناء شراكات جديدة تسهم في تنفيذ مشروعات تنموية وتوفير فرص العمل، بما يدعم مسارات التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي.

وتشهد القمة، التي تستمر حتى 22 أكتوبر الجاري، برنامجا متنوعا من الجلسات المتخصصة التي تناقش فرص الاستثمار في قطاعات الصحة والسياحة والصناعة والتشييد والبناء، إلى جانب تنمية الصادرات والتبادل التجاري، والاستفادة من التكنولوجيا والتحول الرقمي في دعم الأنشطة الاقتصادية.

كما يتضمن البرنامج لقاءات مباشرة بين المستثمرين وممثلي الشركات والجهات الحكومية والمؤسسات الاستثمارية، من خلال فعاليات للتشبيك الاقتصادي تستهدف ربط أصحاب الأعمال بالفرص الاستثمارية الفعلية، وبحث إمكانات التعاون وإقامة مشروعات مشتركة.

ومن المقرر أن تشهد الفعاليات توقيع عدد من بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم بين جهات ومؤسسات مشاركة، بما يعزز فرص الشراكة في المجالات الاقتصادية والتنموية.

من جانبها، أكدت الدكتورة هدى يسي، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، أن القمة تستهدف دعم السلام والدبلوماسية الاقتصادية والشعبية باعتبارها ركائز للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أهمية الاستثمار في الإنسان من خلال التعليم والتدريب المهني، وتعزيز دور المجتمع المدني وتمكين المرأة في بناء شراكات تنموية مؤثرة.

وتحظى القمة برعاية ومشاركة جهات عربية ومصرية متعددة، في مقدمتها جامعة الدول العربية ومحافظة الأقصر وعدد من الوزارات والاتحادات الاقتصادية والاستثمارية، في إطار جهود توسيع مجالات التعاون الإقليمي والدولي ودعم فرص الاستثمار.

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