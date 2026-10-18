زيلينسكي ومبعوثا ترامب تحدثا عن اجتماع فلوريدا والتحذيرات المستقبلية

قال غيث مناف، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من كييف، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اختتم سلسلة من الاتصالات الدبلوماسية مع الجانب الأمريكي، في إطار الجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، وبحث آفاق التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة.

وأوضح مناف خلال مداخلة مع الإعلامية شيماء الكردي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن زيلينسكي أجرى اتصالًا هاتفيًا مع ممثلين عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تناول خلاله نتائج الاجتماعات التي عُقدت في ولاية فلوريدا، إلى جانب التحضيرات للمرحلة المقبلة من المفاوضات، واحتمالات عقد لقاءات جديدة تجمع الوفد الأوكراني بمبعوثي الإدارة الأمريكية، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وأضاف أن الاتصالات تناولت كذلك إمكانية عقد قمة ثلاثية تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لبحث سبل إنهاء الحرب، غير أنه لم تصدر حتى الآن تأكيدات بشأن موافقة الجانب الروسي على عقد اجتماع بهذا المستوى.

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أن زيلينسكي وجّه، خلال تصريحات لقنوات تلفزيونية أمريكية، تحذيرًا من تداعيات توقف الدعم الأمريكي لأوكرانيا، معتبرًا أن انسحاب واشنطن من دعم كييف قد يؤدي إلى تدهور خطير في الأوضاع الأوكرانية، بما قد ينعكس على أمن الدول الأوروبية.

وشدد الرئيس الأوكراني، بحسب ما نقله مناف، على أهمية استمرار الدعم الأمريكي، داعيًا واشنطن إلى زيادة الضغوط على موسكو، كما أعرب عن تقديره للجهود التي بذلها ترامب خلال فترة رئاسته في التعامل مع الملف الأوكراني.

وفي سياق متصل، لفت مناف إلى أن ملف الدعم التكنولوجي والعسكري الأمريكي يمثل أحد أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين، في ظل الحديث عن انقطاع خدمات «ستارلينك» داخل أوكرانيا، إلى جانب تعليق إمدادات عسكرية ووقف تبادل المعلومات الاستخباراتية لمدة ثلاثة أيام، وفقًا لما ورد في التصريحات التي تناولها التقرير.