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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السماح لطائرة قادمة من لندن بدخول المجال الإسرائيلي بعد جدل حول جنسية الطيار

طائرة اير وايز في مطار لندن
طائرة اير وايز في مطار لندن
فرناس حفظي

أعلنت وسائل إعلام عبرية السماح لطائرة تابعة لشركة الطيران منخفض التكلفة «ويز إير»، قادمة من لندن، بدخول المجال الجوي الإسرائيلي، بعد حالة من الجدل بشأن جنسية أحد الطيارين، وسط اشتباه في أنه يحمل الجنسية القطرية.

ووفقًا للمعلومات المتداولة بشأن الواقعة، أثارت جنسية الطيار تساؤلات حول السماح للطائرة بدخول المجال الجوي الإسرائيلي، قبل أن يُسمح لها بالدخول.

وتأتي هذه الواقعة في ظل تقارير عبرية عن تشديد الإجراءات الأمنية المتعلقة بأطقم الطائرات الأجنبية، ومراجعة ضوابط السماح لأفراد يحملون جنسيات دول لا تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية بالعمل على الرحلات المتجهة إليها.

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