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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

القبض على المتهمة بالتعدي بالسب على سائق نقل ذكي بمدينة نصر.. وهذه عقوبتها

المتهمة
المتهمة
معتز الخصوصي

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على المتهمة بالتعدي بالسب على سائق يعمل بإحدى خدمات النقل الذكي، بعد تداول مقطع فيديو يوثق الواقعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كواليس الواقعة 

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يظهر تعدي سيدة بالسب على سائق نقل ذكي، فيما قام السائق بتصوير الواقعة ونشر المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار تفاعلًا بين المتابعين.

ورصدت الأجهزة الأمنية مقطع الفيديو المتداول، وبدأت فحصه لكشف ملابسات الواقعة، وتمكنت من تحديد هوية المتهمة وضبطها بمعرفة رجال المباحث.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على جهات التحقيق المختصة.

عقوبة السب

تنص المادة (306) من قانون العقوبات على أن «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

وتنص المادة (307) من قانون العقوبات على أنه «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».

عقوبة القذف

وتنص المادة (303) من قانون العقوبات على أن: «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

الأجهزة الأمنية السب سائق خدمات النقل الذكي مقطع فيديو

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