صن داونز يتعادل سلبيًا مع ويليتي الأنجولي في ذهاب تمهيدي دوري أبطال إفريقيا

حسم التعادل السلبي مواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي ومضيفه ويليتي سبورت كلوب الأنجولي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب توندافالا الوطني في أنجولا، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت المباراة ندية بين الفريقين، في ظل محاولات متبادلة للوصول إلى المرمى، إلا أن التنظيم الدفاعي وتألق الخطوط الخلفية حالا دون تسجيل أي أهداف، لتنتهي المواجهة بالتعادل دون أهداف.

وتؤجل نتيجة مباراة الذهاب حسم بطاقة التأهل إلى لقاء العودة، الذي يستضيفه صن داونز يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بجنوب إفريقيا.

ويسعى الفريق الجنوب إفريقي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وحسم التأهل إلى الدور المقبل، بينما يطمح الفريق الأنجولي إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه ومواصلة مشواره في البطولة القارية.