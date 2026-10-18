عرض حياة المواطنين للخطر.. القبض على قائد سيارة نقل بسبب حمولة زائدة بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "نقل" بتحميل حمولة زائدة من قطع الأشجار دون إحكام ربطها وتسليبها حال سيره بأحد الطرق بكفر الشيخ معرضاً حياته والمواطنين للخطر.



بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بالصورة "سارية التراخيص" وقائدها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 12 الجارى حال سيره بأحد الطرق بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ لنقل الأخشاب لصالح أحد الأشخاص.

تم التحفظ على السيارة.. و اتخاذ الإجراءات القانونية.