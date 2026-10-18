شريف فتحي يبحث مع سفير كازاخستان تنشيط حركة السياحة الثقافية والوافدة

التقى، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، مع عسكر جينيس سفير كازاخستان بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالي السياحة والآثار، ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من السوق الكازاخي.

السياحة الوافدة إلى مصر من كازاخستان

وخلال اللقاء، أشار شريف فتحي إلى النمو الذي تشهده الأعداد السياحة الوافدة إلى مصر من كازاخستان، مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود لتعزيز هذا النمو، في ضوء تنوع المنتجات والأنماط السياحية التي يتمتع بها المقصد المصري.

كما أشار إلى أن اهتمام السائح الكازاخي بالسياحة الثقافية وزيارة المواقع الأثرية، لا سيما الآثار الإسلامية التي تعود إلى العصر المملوكي، يمثل فرصة لتعزيز الترويج لمنتج السياحة الثقافية في مصر.

ومن جانبه، أكد السفير عسكر جينيس أن مصر تُعد من المقاصد السياحية المهمة للسائح الكازاخي، مشيرًا إلى إقباله على مدينة شرم الشيخ، فضلًا عن الاهتمام المتزايد بالساحل الشمالي خلال الفترة الحالية.

كما أوضح أن العديد من السائحين الكازاخيين يحرصون على زيارة مسجد الظاهر بيبرس بمنطقة الضاهر بالقاهرة، مشيداً بالتعاون الذي تم في مشروع تطوير المسجد، والذي تم افتتاحه عام 2023.

وقد حضر اللقاء الأستاذة رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والدكتور أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.