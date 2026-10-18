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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إطلاق هاكاثون جامعي للابتكار في إدارة مياه الأمطار والحد من مخاطر التغيرات المناخية بدمياط

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي

يُطلق هاكاثون جامعي بعنوان «الابتكار في إدارة مياه الأمطار والحد من مخاطر تغير المناخ بمحافظة دمياط»، بمشاركة طلاب جامعتي دمياط وحورس، لاختيار أفضل المشروعات الابتكارية والإبداعية القابلة للتطبيق على أرض الواقع في إطار جهود محافظة دمياط، لتعزيز القدرة على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، وتشجيع الابتكار في إيجاد حلول مستدامة لاستغلال مياه الأمطار.

يأتي الهاكاثون ضمن حملة التوعية بخطة الحد من مخاطر الكوارث المتعلقة بالمناخ بمحافظة دمياط، وبإشراف الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، ومتابعة المهندس محمد الدالي، مدير إدارة شؤون البيئة بديوان عام المحافظة، وبالتنسيق مع الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، والأستاذ الدكتور السعيد عبد الهادي، رئيس جامعة حورس.

ماهو الهاكاثون

ويُعد الهاكاثون إحدى الفعاليات الرئيسية لمشروع تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات والكوارث الناتجة عن تغير المناخ، الذي ينفذه المركز القومي لبحوث المياه ومؤسسة بناء للتنمية، بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وتستضيفه جامعة دمياط.

تشجيع الطلاب

ويستهدف الهاكاثون تحفيز الطلاب على تشكيل فرق عمل متعددة التخصصات، وتطوير أفكار مبتكرة وتصميم نماذج عملية تسهم في الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتغيرات المناخية، من خلال ثلاثة محاور رئيسية، تشمل حصاد مياه الأمطار، وتخزينها وإدارتها بكفاءة، إلى جانب ابتكار حلول ذكية لإدارة المياه وترشيد استهلاكها.

فعاليات الهاكاثون

ومن المقرر تنفيذ فعاليات الهاكاثون على مدار ثلاثة أيام، هي الأحد 18 أكتوبر، والاثنين 19 أكتوبر، والخميس 22 أكتوبر 2026، على أن تُمنح جوائز مالية للمشروعات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، تشجيعًا للابتكار ودعمًا للأفكار القابلة للتنفيذ وتحقيق أثر بيئي مستدام.

ودعت المحافظة طلاب جامعتي دمياط وحورس إلى المشاركة وتكوين فرقهم والتقدم بأفكارهم، للاستفادة من فرصة تطوير مشروعاتهم تحت إشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين، بما يعزز دور الشباب الجامعي في مواجهة تحديات التغيرات المناخية والمساهمة في تقديم حلول عملية تخدم المجتمع المحلي.

ويستمر التسجيل حتى يوم السبت 17 أكتوبر 2026، من خلال الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/1Cl8Zvi5XgKaLyf5rqzgZO-St_rhN3fLs9gp7vJIE5WQ/viewform?edi٨t_requested=true

يأتي تنظيم الهاكاثون تأكيدًا لأهمية التكامل بين الأجهزة التنفيذية والمؤسسات الأكاديمية والجهات البحثية والتنموية، في دعم الابتكار وتعزيز الاستعداد المسبق لمخاطر التغيرات المناخية، وتطوير آليات أكثر كفاءة واستدامة لإدارة الموارد المائية بمحافظة دمياط.

دمياط محافظة دمياط الطلاب حسام فوزى

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