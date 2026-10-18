رئيس اتحاد اليد يهنئ ناشئات مصر بعد فوزهم على ثالث أوروبا في المونديال

حرص خالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، على التواصل مع محمد جمال هليل، أمين صندوق الاتحاد ورئيس بعثة منتخب الناشئات في المغرب، لتهنئة اللاعبات بالفوز الثمين على منتخب سويسرا بنتيجة 29-28، في بطولة العالم للناشئات تحت 16 عامًا، مشيدًا بالروح القتالية العالية للاعبات وتفانيهن طوال المباراة، إلى جانب الأداء المتميز للجهاز الفني..

وأكد فتحي، أن نجاح ناشئات مصر في تحقيق الفوز على المنتخب السويسري، صاحب المركز الثالث أوروبيًا، في أول تجربة دولية عالمية لهن، يمثل مؤشرًا قويًا على امتلاك مصر جيلًا واعدًا من اللاعبات القادرات على تحقيق طموحات كرة اليد المصرية مستقبلًا.

وأوضح رئيس اتحاد اليد، أن هذا الانتصار يكتسب أهمية مضاعفة، خاصة أن اللاعبات ما زلن في المراحل الأولى من الإعداد، ويخضن أول بطولة دولية بهذا الحجم، بما تحمله من تحديات وضغوط وخبرات جديدة..

وأضاف أن أداء المنتخب شهد تطورًا ملحوظًا مع الدخول في أجواء البطولة، وبدأت الرهبة تتلاشى تدريجيًا من اللاعبات رغم صغر أعمارهن، وهو ما انعكس بصورة واضحة على الأداء أمام سويسرا، وأظهر قدرتهن على التعامل مع المباريات الكبرى بثقة وروح قتالية.

وشدد فتحي ، على أن الاتحاد يضع إعداد الناشئين والناشئات في مقدمة أولوياته، باعتبارهم مستقبل كرة اليد المصرية، مؤكدًا أن اكتساب الخبرات الدولية في هذه المرحلة العمرية يمثل خطوة مهمة لبناء جيل قادر على مواصلة مسيرة الإنجازات ورفع اسم مصر في البطولات العالمية.