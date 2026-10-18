قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يأثم من تذكر صلاة العصر بعد أذان المغرب؟.. أمين الفتوى يجيب
غيابات عديدة عن قائمة المصري لمباراة أبو قير للأسمدة في الدوري
أسرع طريقة للفيش والتشبيه أونلاين.. خطوات استخراج صحيفة الحالة الجنائية إلكترونياً
مشيئة الله الصالحة.. الأب ألكسندروس چورچ يتناول دعوة بطرس والصيد الكثير في عظة الأحد
الزراعة: لجان لفحص المنتجات بالمزارع والأسواق للتأكد من سلامتها
محفوظ رمزي يطالب بتوسيع منظومة التتبع الدوائي لتشمل مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية
ارتفاع عدد المصابين باشتباه تسمم غذائي بعد تناول وجبة كشري بالدقهلية إلى 35 شخصًا
تحركات من قادة الزمالك لاحتواء أزمة ناصر منسي بعد واقعة القميص
لأول مرة في مصر.. 6 ماكينات حفر عملاقة تعمل بالخط الرابع للمترو| صور
ليتوانيا تتهم روسيا بالوقوف وراء إحراق محطة ستارلينك لتقويض قدرات أوكرانيا
مصادر لـ صدى البلد : استبعاد أيمن محسب من الترشح في انتخابات الهيئة العليا للوفد
ترامب يقرر إغلاق ملعب جولف تاريخي في واشنطن 15 شهراً رغم النزاع القضائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سام سيون: تايلاند وكمبوديا تتفقان على الاحتكام لاتفاقيات الأمم المتحدة لقانون البحار لحل الخلافات

الدكتور سام سيون، محلل السياسات
الدكتور سام سيون، محلل السياسات
محمود زيدان

قال الدكتور سام سيون، محلل السياسات في الأكاديمية الملكية الكمبودية، إن الحكومة الكمبودية ونظيرتها التايلاندية اتفقتا على الاحتكام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، باعتبارها إطارًا قانونيًا لتسوية الخلافات العالقة بين البلدين.

وأوضح سيون خلال مداخلة مع الإعلامية الدكتورة منى شكر، مقدمة برنامج "العالم شرقا"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن الحكومة الكمبودية أكدت، في أكثر من مناسبة، التزامها باحترام نتائج اللجنة المعنية بالنظر في النزاع، أيًا كانت القرارات التي ستتوصل إليها، مشددًا على أن بنوم بنه تتمسك بالمسار القانوني لحل الخلافات مع تايلاند.

وأضاف أن كمبوديا تحرص على تسوية النزاع والحفاظ على علاقات جيدة مع تايلاند، إلى جانب مواصلة التعاون بشأن تقاسم الموارد البحرية، مؤكدًا أن الحكومة الكمبودية لا تزال منفتحة على مختلف مسارات التفاوض الرامية إلى التوصل إلى تفاهمات مشتركة.

وأشار محلل السياسات في الأكاديمية الملكية الكمبودية إلى وجود بعض الخلافات بشأن تفسير الأطر والتفاهمات القانونية المنظمة للعلاقات بين البلدين، موضحًا أن تايلاند اتخذت قرارًا أحاديًا بإنهاء مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين عام 2001، والتي كانت تهدف إلى معالجة النزاعات القائمة بينهما.

واختتم سيون حديثه بالتأكيد على أن استمرار المفاوضات بين كمبوديا وتايلاند يمثل خطوة مهمة نحو تسوية الخلافات العالقة، مشيرًا إلى أهمية الحوار والتفاهم المتبادل في الحفاظ على العلاقات الثنائية والتوصل إلى حلول بشأن القضايا البحرية المشتركة.

الدكتور سام سيون محلل السياسات أخبار توك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفز 700 جنيه خلال ساعات.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

المتهمة

«يلا يا متخلف أنا هحبسك».. القبض على المتهمة بالتعدّي بالسب على سائق نقل ذكي بمدينة نصر

الدولار

ارتفع 150 قرشًا .. صعود قوي في أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

الذهب يسجل أعلى سعر في شهر أكتوبر بختام تعاملات اليوم الاحد

الذهب يسجل أعلى سعر في أكتوبر بختام تعاملات اليوم.. وعيار 21 يفاجئ الجميع

شيخ الأزهر

الأزهر يدعو لتشكيل لجنة من حكماء الأمة لإنهاء كل الصراعات والحروب بالمنطقة العربية

جنيهات ذهب

قفز فوق الـ50 ألفا.. سعر الجنيه الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد

أرشيفية

إيران تهدد برفض قرار منظمة التعاون الإسلامي بشأن اليمن.. وعراقجي يضع شروط طهران

وزير التربية والتعليم

إعادة الاختبار الرياضي لمرشحي الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم|والتعليم: اهتموا باللياقة

ترشيحاتنا

وفاة كاهن إثر سقوط صليب ضخم عليه

مأساة على الهواء مباشرة.. صليب ضخم ينهي حياة كاهن أثناء إقامة القداس بالإكوادور

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف مؤتمرا دوليا

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف مؤتمرا دوليا حول التاريخ القبطي والتراث الأثري

المؤتمر الثالث لمحو الأمية الإعلامية والمعلوماتية

محافظ القاهرة: محو الأمية الإعلامية ضرورة لمواجهة التضليل الرقمي وتعزيز الوعي المجتمعي

بالصور

طريقة عمل تريند كيكة أكتوبر بالخطوات

تريند كيكة أكتوبر
تريند كيكة أكتوبر
تريند كيكة أكتوبر

يا أغلى اسم في الوجود.. معلمة تشارك طلابها الغناء في مشهد يغمره الفخر بالوطن

المعلمة
المعلمة
المعلمة

بعد 4 أيام معاناة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ خالد سليم

خالد سليم
خالد سليم
خالد سليم

135 ألف جنيه سعر فستان درة بمهرجان الجونة وناقد موضة يعلق عليه.. شاهد

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: كيف تصبح السياحة قوة ناعمة تعزز الأمن القومي؟

المزيد