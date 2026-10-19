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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حقق حلمك.. الخير موجود| طبيب يتبرع بعملية بـ30 ألف جنيه لسيدة بسيطة على الهواء

عمرو الليثي
عمرو الليثي

واصل الإعلامي الدكتور عمرو الليثي رحلته مع الأحلام من خلال فقرة "حقق حلمك" ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة قناة الحياة.

وقال الليثي: "وصلنا للفقرة اللي بنفتح فيها طاقة أمل وبتأكد إن الخير موجود، فقرة حقق حلمك اللي عملناها ليكم وبنقول فيها لكل حد تعب من الظروف: اطمن احنا جنبك وسندك".

وأضاف أن معي في الاستوديو السيدة سعاد مصطفى التي قابلتها كاميرا البرنامج في الشارع، قائلا: "تعالوا نسمع حكايتها".

وخلال الحلقة وجه الليثي للسيدة سعاد عددا من الأسئلة للتعرف على ظروفها،  وقالت كاشفة عن اسرتها وعدد اولادها ووظيفة زوجها ،  وهل تتقاضين أي معاش شهري؟ ومما تشتكين؟

وقالت سعاد انها تعاني من الالم في عينها والرؤية البسيطة وانها تحتاج إلى إجراء عملية مياه بيضاء وزرع عدسة بتكلفة 30 ألف جنيه، وعند سؤالها هل تتمنى إجراء العملية، فاجأها الليثي قائلا: "خلاص يا ستي هتعمليها مع استشاري عيون، والذي تبرع بإجرائها بالمجان".

ووجه الليثي كل الشكر والتقدير للدكتور لاستجابته السريعة وتبرعه الكريم.

عمرو الليثي واحد من الناس الاعلامي عمرو الليثي

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