5 مشروبات تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع

يبحث كثيرون عن طرق طبيعية للمساعدة في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، خاصة أن هذا المرض قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية إذا لم تتم متابعته وعلاجه بالشكل الصحيح.

تشير بعض الدراسات إلى أن أنواعًا من الشاي والمشروبات العشبية قد تساعد على خفض ضغط الدم بدرجة محدودة، بفضل احتوائها على مركبات مضادة للأكسدة، إلا أن تأثيرها يختلف من شخص لآخر، ولا يمكن الاعتماد عليها بديلًا عن العلاج الدوائي.

الكركديه.. أبرز المشروبات المرتبطة بخفض الضغط

يأتي الكركديه في مقدمة المشروبات التي دُرست علاقتها بضغط الدم، إذ تشير بعض الأبحاث إلى أن تناوله بانتظام قد يساعد على خفض الضغط الانقباضي والانبساطي لدى بعض الأشخاص.

ويرجع ذلك إلى احتوائه على مركبات نباتية قد تسهم في دعم صحة الأوعية الدموية، لكن يُنصح باستشارة الطبيب قبل تناوله بانتظام، خاصة لمن يستخدمون أدوية الضغط، لاحتمال زيادة تأثيرها.

الشاي الأخضر ودعم صحة الأوعية الدموية

يحتوي الشاي الأخضر على مركبات البوليفينول، ومنها الكاتيكينات، التي ترتبط بفوائد صحية متعددة، من بينها دعم صحة القلب والأوعية الدموية.

وأشارت دراسات إلى احتمال مساهمته في خفض ضغط الدم بدرجة محدودة، لكن تأثيره ليس مضمونًا، كما أنه يحتوي على الكافيين الذي قد يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في الضغط لدى بعض الأشخاص.

البابونج للمساعدة على الاسترخاء

يُعد البابونج من المشروبات العشبية الخالية من الكافيين، ويشيع تناوله للمساعدة على الاسترخاء وتحسين النوم.

ورغم أن تقليل التوتر والاهتمام بالنوم قد يدعمان صحة القلب، فإن الأدلة العلمية المتاحة لا تزال محدودة بشأن قدرة البابونج على خفض ضغط الدم بصورة مباشرة.

الرويبوس.. خيار خالٍ من الكافيين

يتميز الرويبوس بأنه خالٍ طبيعيًا من الكافيين، كما يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة.

ويمكن تناوله بديلًا للمشروبات المحلاة، لكن لا توجد أدلة علمية قوية حتى الآن تؤكد أنه يخفض ضغط الدم المرتفع بشكل مباشر.

شاي الزنجبيل وتأثيره المحتمل على الضغط

يحتوي الزنجبيل على مركبات نباتية دُرست آثارها المحتملة على الدورة الدموية وصحة القلب، وتشير بعض الأبحاث المحدودة إلى احتمال تأثيره في ضغط الدم.

ومع ذلك، لا تزال الأدلة غير كافية لاعتبار شاي الزنجبيل وسيلة علاجية لارتفاع الضغط، كما ينبغي استشارة الطبيب قبل استخدامه بكميات كبيرة، خاصة مع بعض الأدوية.

نصائح مهمة للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم

إلى جانب اختيار المشروبات المناسبة، تساعد بعض العادات اليومية على تحسين التحكم في ضغط الدم، ومن أبرزها تقليل استهلاك الملح والمخللات والأطعمة المصنعة، والاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه، وممارسة النشاط البدني المناسب، والحفاظ على وزن صحي، إلى جانب قياس الضغط بانتظام.

ويجب التأكيد أن الشاي والمشروبات العشبية لا تغني عن أدوية الضغط التي يصفها الطبيب، ولا ينبغي إيقاف العلاج أو تعديل جرعته دون استشارته.

وفي حالة تسجيل قراءة ضغط تبلغ 180/120 أو أكثر، ينبغي إعادة القياس بعد دقيقة. وإذا استمر الارتفاع وظهرت أعراض مثل ألم الصدر أو ضيق التنفس أو ضعف مفاجئ أو اضطراب الرؤية، يجب طلب الإسعاف فورًا.