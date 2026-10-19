قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
7 ضربات في 23 يوما.. الأهلي يفرض هيمنته على الزمالك عبر 4 ألعاب ويصنع تفوقا متعدد الجبهات
لجنة الحكام تحسم موقفها من فيديو تحليل حالات الجولتين السادسة والسابعة بالدوري
البانيه يبدأ من 190 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين
مصرع 6 مهاجرين إثر اصطدام قاربهم قبالة سواحل جزيرة ليسبوس اليونانية
اليوم.. النواب يواصل مناقشة طلب تفويض الرئيس لدعم السعودية
حرائق الغابات في إندونيسيا تلتهم أكثر من 3 هكتارات وتهدد منازل السكان
مسعود علام: دعوة شيخ الأزهر لوقف حروب المنطقة نداءٌ تاريخي لإنقاذ الشعوب وترسيخ السلام
بعد رد اتحاد الكرة.. الزمالك يشكك في عمل تقنية الفيديو خلال مباراة القمة
كيف حسم الأهلي معركة تجديد محمد هاني دون التراجع عن سياسته المالية؟
توقيف 350 شخصا في باريس.. واجتماع طارئ لرئيس الوزراء| صور
بعد قرار الحكومة.. أسعار البنزين والسولار اليوم
ماكرون يرفض استقالة وزير الداخلية الفرنسي على خلفية أعمال العنف في البلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

5 مشروبات تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع

الشاي
الشاي
ريهام قدري

يبحث كثيرون عن طرق طبيعية للمساعدة في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، خاصة أن هذا المرض قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية إذا لم تتم متابعته وعلاجه بالشكل الصحيح.

تشير بعض الدراسات إلى أن أنواعًا من الشاي والمشروبات العشبية قد تساعد على خفض ضغط الدم بدرجة محدودة، بفضل احتوائها على مركبات مضادة للأكسدة، إلا أن تأثيرها يختلف من شخص لآخر، ولا يمكن الاعتماد عليها بديلًا عن العلاج الدوائي.

الكركديه.. أبرز المشروبات المرتبطة بخفض الضغط

يأتي الكركديه في مقدمة المشروبات التي دُرست علاقتها بضغط الدم، إذ تشير بعض الأبحاث إلى أن تناوله بانتظام قد يساعد على خفض الضغط الانقباضي والانبساطي لدى بعض الأشخاص.

ويرجع ذلك إلى احتوائه على مركبات نباتية قد تسهم في دعم صحة الأوعية الدموية، لكن يُنصح باستشارة الطبيب قبل تناوله بانتظام، خاصة لمن يستخدمون أدوية الضغط، لاحتمال زيادة تأثيرها.

الشاي الأخضر ودعم صحة الأوعية الدموية

يحتوي الشاي الأخضر على مركبات البوليفينول، ومنها الكاتيكينات، التي ترتبط بفوائد صحية متعددة، من بينها دعم صحة القلب والأوعية الدموية.

وأشارت دراسات إلى احتمال مساهمته في خفض ضغط الدم بدرجة محدودة، لكن تأثيره ليس مضمونًا، كما أنه يحتوي على الكافيين الذي قد يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في الضغط لدى بعض الأشخاص.

البابونج للمساعدة على الاسترخاء

يُعد البابونج من المشروبات العشبية الخالية من الكافيين، ويشيع تناوله للمساعدة على الاسترخاء وتحسين النوم.

ورغم أن تقليل التوتر والاهتمام بالنوم قد يدعمان صحة القلب، فإن الأدلة العلمية المتاحة لا تزال محدودة بشأن قدرة البابونج على خفض ضغط الدم بصورة مباشرة.

الرويبوس.. خيار خالٍ من الكافيين

يتميز الرويبوس بأنه خالٍ طبيعيًا من الكافيين، كما يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة.

ويمكن تناوله بديلًا للمشروبات المحلاة، لكن لا توجد أدلة علمية قوية حتى الآن تؤكد أنه يخفض ضغط الدم المرتفع بشكل مباشر.

شاي الزنجبيل وتأثيره المحتمل على الضغط

يحتوي الزنجبيل على مركبات نباتية دُرست آثارها المحتملة على الدورة الدموية وصحة القلب، وتشير بعض الأبحاث المحدودة إلى احتمال تأثيره في ضغط الدم.

ومع ذلك، لا تزال الأدلة غير كافية لاعتبار شاي الزنجبيل وسيلة علاجية لارتفاع الضغط، كما ينبغي استشارة الطبيب قبل استخدامه بكميات كبيرة، خاصة مع بعض الأدوية.

نصائح مهمة للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم

إلى جانب اختيار المشروبات المناسبة، تساعد بعض العادات اليومية على تحسين التحكم في ضغط الدم، ومن أبرزها تقليل استهلاك الملح والمخللات والأطعمة المصنعة، والاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه، وممارسة النشاط البدني المناسب، والحفاظ على وزن صحي، إلى جانب قياس الضغط بانتظام.

ويجب التأكيد أن الشاي والمشروبات العشبية لا تغني عن أدوية الضغط التي يصفها الطبيب، ولا ينبغي إيقاف العلاج أو تعديل جرعته دون استشارته.

وفي حالة تسجيل قراءة ضغط تبلغ 180/120 أو أكثر، ينبغي إعادة القياس بعد دقيقة. وإذا استمر الارتفاع وظهرت أعراض مثل ألم الصدر أو ضيق التنفس أو ضعف مفاجئ أو اضطراب الرؤية، يجب طلب الإسعاف فورًا.

شاي انواع الشاي الشاي الضغط المرتفع علاج الضغط المرتفع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

قرار حكومي رسمي.. مفاجأة سارة لملايين الموظفين خلال أيام

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم بعد ارتفاع الاحتياطي لأكثر من 57.3 مليار دولار

المجني عليها والمتهم

قومي.. النهارده فرحي| والدة كريمة عروسة المنوفية: بزور قبرها لافرحها بالحكم

مباراة القمة

أزمة التحكيم تتصاعد.. تحرك جديد مرتقب من الزمالك

فتاة واقعة أوبر

تفاصيل القبض على فتاة واقعة النقل الذكي.. أدعت بأنها زوجة ضابط شرطة

كرم جابر وزوجته

زوجة كرم جابر: كنت بخاف منه في بداية علاقتنا.. واكتشفت أنه هادئ الطباع ولين

أرشيفي

أول تعليق من سلاح الجو الإسرائيلي على أزمة طائرة الخطوط النمساوية

حالة الطقس

طقس الاثنين.. أجواء خريفية وشبورة كثيفة صباحا وأمطار تمتد للقاهرة الكبرى

ترشيحاتنا

الدكتور مصطفى السعداوي

مصطفى السعداوي: منتدى مصر يمثل مساحة مهمة للحوار وتبادل الرؤى

سرطان الثدي

متعافية من سرطان الثدي: الكشف المبكر خلص رحلتي مع العلاج في شهرين

منتدى مصر

منتدى مصر.. مطالب بخطط واضحة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية

بالصور

إطلالات الفنانات في رابع أيام مهرجان الجونة .. الأزرق الملكي والأسود ونقوش الفضي تتصدر المشهد

إطلالات النجمات في رابع أيام مهرجان الجونة .. الأزرق الملكي والأسود ونقوش الفضي تتصدر المشهد
إطلالات النجمات في رابع أيام مهرجان الجونة .. الأزرق الملكي والأسود ونقوش الفضي تتصدر المشهد
إطلالات النجمات في رابع أيام مهرجان الجونة .. الأزرق الملكي والأسود ونقوش الفضي تتصدر المشهد

توقيف 350 شخصا في باريس.. واجتماع طارئ لرئيس الوزراء| صور

أعمال العنف في فرنسا
أعمال العنف في فرنسا
أعمال العنف في فرنسا

أمينة خليل تستعرض إطلالتها في رابع أيام مهرجان الجونة

أمينة خليل تستعرض إطلالتها في رابع أيام مهرجان الجونة
أمينة خليل تستعرض إطلالتها في رابع أيام مهرجان الجونة
أمينة خليل تستعرض إطلالتها في رابع أيام مهرجان الجونة

إطلالة جريئة لـ هيفاء وهبي في أحدث ظهور

إطلالة جريئة لـ هيفاء وهبي تجمع بين الجرأة و الاناقة
إطلالة جريئة لـ هيفاء وهبي تجمع بين الجرأة و الاناقة
إطلالة جريئة لـ هيفاء وهبي تجمع بين الجرأة و الاناقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: كيف تصبح السياحة قوة ناعمة تعزز الأمن القومي؟

المزيد