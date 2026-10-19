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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بالصور| حادث ميكروباص مروع يتسبب في إصابة عدد من العمال بالقرب من كارتة حلوان

حادث
حادث
محمد شراط

شهد الطريق الدائري الإقليمي بالقرب من كارتة حلوان، حادث سيارة ميكروباص أسفر عن إصابة عدد من العمال، وسط تحرك عاجل للأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لنقل المصابين إلى المستشفى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

تفاصيل حادث الميكروباص 

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث سيارة ميكروباص على الطريق الدائري الإقليمي بالقرب من كارتة حلوان، ووجود مصابين في موقع الحادث، وعلى الفور جرى إخطار الأجهزة الأمنية التي انتقلت إلى مكان البلاغ، مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف، للتعامل مع الحادث وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين.

ودفعت هيئة الإسعاف بعدد من سياراتها إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تعمل الجهات المعنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وجارٍ الوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، وحصر أعداد المصابين وبيان طبيعة الإصابات التي لحقت بهم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حلوان الطريق الدائري عمال حادث اصطدام الأجهزة الأمنية

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