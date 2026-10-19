إصابة طالبين في تصادم دراجة نارية وسيارة أعلى كوبري جرجا بسوهاج

أصيب طالبان يبلغان من العمر 15 و16 عامًا، بإصابات متفرقة؛ إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة أعلى كوبري جرجا العلوي جنوب محافظة سوهاج، وتم نقلهما بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى جرجا العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة المعنية بلاغًا بوقوع حادث تصادم أعلى كوبري جرجا العلوي، ووجود مصابين، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لنقل المصابين إلى المستشفى وتقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهما.

وبالفحص الطبي، تبين إصابة الطالب الأول، ويدعى يوسف خ. م، 15 عامًا، ويقيم بنجع خليفة بدائرة مركز جرجا، باشتباه كسر في الساق اليسرى، إلى جانب جروح قطعية بالكاحل والوجه والذراع الأيسر، فضلًا عن سحجات متفرقة بالوجه والذراع.

كما استقبل مستشفى جرجا العام الطالب الثاني، ويدعى محمد ث. ع، 16 عامًا، مصابًا باشتباه كسر في الفخذ الأيسر وآخر بالساق اليسرى، بالإضافة إلى سحجات متفرقة بالوجه، حيث خضع المصابان للفحص الطبي لتقييم حالتيهما وتحديد طبيعة الإصابات التي لحقت بهما جراء الحادث.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة، فيما يجري فحص ملابسات التصادم للوقوف على أسبابه، وتحديد كيفية وقوعه، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.