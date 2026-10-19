السياحة والآثار تشارك في معرض «IMEX America 2026» بالولايات المتحدة الأمريكية

شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في فعاليات المعرض السياحي الدولي «IMEX America 2026»، بمدينة لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي يُعد أحد أبرز المنصات الدولية المتخصصة في سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE)، حيث يجمع ممثلي الوجهات السياحية والمنشآت الفندقية ومراكز المؤتمرات وشركات إدارة الوجهات وتنظيم الفعاليات من مختلف أنحاء العالم.

المعرض السياحي الدولي «IMEX America 2026»

وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود الوزارة لتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة لاستضافة المؤتمرات والاجتماعات والفعاليات الدولية، والترويج لما تمتلكه من بنية تحتية ومقومات سياحية متنوعة تتيح الجمع بين تنظيم فعاليات الأعمال والاستمتاع بالتجارب السياحية والثقافية والترفيهية، فضلًا عن توسيع شبكة الشراكات مع منظمي الفعاليات والمؤسسات الدولية المتخصصة في هذا المجال.

وقد شهد الجناح المصري اهتمامًا من زائري المعرض، الذين حرصوا على التعرف على الإمكانات التي يوفرها المقصد السياحي المصري لاستضافة مختلف فعاليات الأعمال، واستكشاف فرص التعاون لتنظيم برامج سياحة الحوافز والمؤتمرات في مصر.

وعلى هامش المشاركة في المعرض، عقد وفد الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، الذي ضم وائل منصور مسئول سوق أمريكا الشمالية بوحدة الأمريكتين بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية، والدكتورة رحاب سمير عضو وحدة الأمريكتين بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية، عددًا من اللقاءات المهنية مع ممثلي الشركات والمؤسسات المتخصصة وكبار منظمي رحلات الحوافز من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك والبرازيل والمملكة المتحدة، إلى جانب ممثلي عدد من الجمعيات الدولية، من بينها الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات (ICCA)، وجمعية سياحة الحوافز (SITE).

وتناولت اللقاءات بحث فرص التعاون المشترك، واستعراض الإمكانات المتاحة لتنظيم واستضافة الفعاليات الدولية في مصر، فضلًا عن مناقشة إمكانية إدراج الوجهات السياحية المصرية ضمن برامج رحلات الحوافز والفعاليات المهنية التي تنظمها هذه الجهات.

جدير بالذكر أن الوزارة شاركت في المعرض، هذا العام، بجناح تبلغ مساحته 100 متر مربع، استُوحي تصميمه من معبدي أبو سمبل والمتحف المصري الكبير، وضم 10 عارضين يمثلون منشأتين فندقيتين و8 شركات سياحة مصرية عاملة في السوق الأمريكي ومتخصصة في سياحة الحوافز والمؤتمرات.

كما تضمن الجناح شاشات لعرض أفلام ترويجية تسلط الضوء على أبرز المقومات والوجهات السياحية المصرية، ولا سيما المتحف المصري الكبير، بما يعكس تنوع التجارب التي يمكن دمجها ضمن برامج سياحة الأعمال والحوافز.

