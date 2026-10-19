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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

آداب تلاوة القرآن الكريم وفضل قراءة كل حرف من كتاب الله

قراءة القرآن
قراءة القرآن

قرآن كريم.. تحتل تلاوة القرآن الكريم مكانة عظيمة في حياة المسلمين، فهي من أجلّ العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، وينال بها الأجر والثواب، فقد وعد الله قارئ القرآن بالحسنات المضاعفة، حيث يُكتب له بكل حرف يتلوه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ولتلاوة كتاب الله آداب ينبغي للمسلم مراعاتها والحرص عليها تعظيمًا لكلام الله تعالى، وفي السطور التالية نستعرض أبرز الآداب التي يُستحب الالتزام بها عند قراءة القرآن الكريم.

آداب قراءة القرآن الكريم


- إخلاص النية لله -عز وجل- عند قراءة القرآن الكريم.
- التسوك؛ كما ورد في السنة النبوية، بحيث يبدأ من الجانب الأيمن من فمه.
- الطهارة؛ فإذا قرأ القرآن محدثا جاز له ذلك، وإن كان القارىء بفعله هذا قد ارتكب المكروه، وترك الأفضل.
- قراءة القرآن الكريم في مكان نظيف؛ ولذلك يستحب القراءة في المسجد؛ لكونه نظيفا، بالإضافة إلى أنه محصل لفضيلة أخرى هي الاعتكاف؛ ولكن لا بد من الإشارة إلى أنه قبل دخول المسجد يفضل أن ينوي المسلم الاعتكاف.
- استقبال القبلة عند قراءة القرآن الكريم، والجلوس بخشوع ووقار، ولا بد من الإشارة إلى جواز القراءة في حالة الوقوف، أو الاستلقاء، ولكن أجر قراءة الجلوس أفضل.
- الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، قبل الشروع بالقراءة، وذلك بقوله: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»، أو يزيد عليها بقوله: «من همزه ونفخه ونفثه».
- البسملة بقول:«بسم الله الرحمن الرحيم» في بداية كل سورة من سور القرآن الكريم، باستثناء سورة البراءة.
- ترديد الآيات القرآنية للتدبر، فإذا مر بآية من آيات العذاب، استعاذ بالله من شر العذاب؛ فيقول: «اللهم أني أسألك العافية»، وإذا مر بآية تنزيه نزه الله؛ فيقول: «سبحان الله، أو تبارك الله وتعالى».
- تعظيم القرآن الكريم بتجنب الحديث أثناء تلاوته، وتجنب النظر إلى ما يشتت الذهن.
- قراءة القرآن الكريم من المصحف أفضل من قراءته غيبا؛ لأن النظر في المصحف عبادة يؤجر عليها القارئ؛ حيث تجتمع القراءة والنظر.
- تجنب ترقيق الصوت أثناء القراءة.
- التوقف عن القراءة عند التثاؤب حتى يزول.


كيف تعظم القرآن الكريم 


▪️لا تضع فوق المصحف شيئا.

▪️لا تمد رجليك في مقابله أو بجواره.

▪️لا تحتفظ بأوراق أو أموال بداخله.

▪️لا تضعه على الأرض مباشرة.

▪️لا تجعل منه متكأ.

▪️لا تصحبه معك إلى الخلاء.

▪️لا تكتب فيه مدونات شخصية.

▪️حافظ عليه بالتغليف ولصق ما قطع منه.

▪️احفظه بعيدا عن الأطفال الصغار.

▪️احفظه في مكان يليق به بعيدا عن الغبار والأتربة.

▪️أكرم ورقاته إذا كانت متناثرة.

▪️إذا انتهيت من القراءة، أغلقه ولا تدعه مفتوحا.

▪️اجعل لك وردا من قراءته، وفهمه، وتدبر معانيه، واحفظه في صدرك، وتخلق بأخلاقه، واجعله حصنا لك من نزغات الشياطين، واعلم أنه شفاء للعلل ورحمة تجلب الظلل، قال تعالى: {يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين * قل بفضل الله وبرحمته فبذٰلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون} [يونس: 57،58

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