حملات مكثفة لرفع كفاءة النظافة ببولاق الدكرور

قامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة برفع كفاءة النظافة بنطاق حي بولاق الدكرور التابع لمحافظة الجيزة، بالتنسيق مع المهندس طه عبد الصادق رئيس حي بولاق الدكرور، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة لتحسين مستوى النظافة والمظهر العام بنطاق احياء الجيزة.

وبناء عليه وجه اللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بتكثيف حملات النظافة والدفع بالمعدات والسيارات وفرق عمال نظافة ومعهم سيارة مكبس.

وأكد عاطف شعبان مدير عام النظافة، بأن الحملات أسفرت عن رفع مخلفات النظافة بشارع العشرين والملكه والعمدة وترعه عبد العال وترعة الزمر وشارع مشرفة وشارع ناهيا.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة لتحسين الرؤية البصرية واستجابة سريعة لشكاوى المواطنين وتعزيز مستوى الخدمات والمظهر العام بنطاق احياء الجيزة.