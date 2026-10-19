نائبة: توطين صناعة الدواء ورفع كفاءة الكوادر الطبية ركيزتان أساسيتان لتطوير القطاع الصحي

أكدت النائبة شيرين عبد العزيز، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر يتطلب التحرك على مسارين متكاملين، أولهما دعم توطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية، وثانيهما الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة الكوادر الطبية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز قدرة المنظومة على تلبية احتياجات المواطنين.



وأوضحت " عبد العزيز" أن توطين صناعة الدواء يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الدوائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيرًا إلى أهمية دعم الاستثمارات في الصناعات الدوائية، وتشجيع البحث والتطوير، ونقل التكنولوجيا الحديثة، بما يعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

وأضافت عضو النواب أن تحقيق الاستدامة في توفير الأدوية يتطلب تطوير سلاسل الإمداد، وتحسين منظومة التخطيط للاحتياجات الدوائية، ودعم التصنيع المحلي وفق معايير الجودة المعتمدة، بما يضمن استمرارية توافر المستحضرات الطبية وتقليل احتمالات حدوث نقص في الأصناف الأساسية.

وأشار النائب إلى أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لنجاح أي خطة لتطوير القطاع الصحي، مؤكدة ضرورة الاهتمام بالتدريب المستمر للأطباء وأطقم التمريض والفنيين، وتطوير برامج التعليم الطبي، وتأهيل الكوادر للتعامل مع التقنيات الحديثة.



و تتصدر قضية صحة المواطن أولويات المناقشات المطروحة خلال فعاليات منتدى مصر 2026، من خلال جلسة «صحة المواطن»، المقرر انعقادها في اليوم الثاني للمنتدى، يوم 20 أكتوبر، والتي تستهدف تسليط الضوء على مسيرة تطوير المنظومة الصحية في مصر، وتقييم ما تحقق من إنجازات، ومناقشة التحديات التي لا تزال تواجه حصول المواطنين على خدمات طبية ذات جودة عالية.



وتتناول الجلسة نتائج المبادرات الرئاسية في القطاع الصحي، ودور منظومة التأمين الصحي الشامل في تعزيز العدالة الصحية وتوسيع مظلة الرعاية الطبية، إلى جانب مناقشة الفجوات المتعلقة بجودة الخدمات الصحية والتحديات التي تواجه رحلة المريض، بدءًا من التشخيص وحتى الحصول على العلاج المناسب.



كما تناقش الجلسة أهمية توطين صناعة الدواء والتكنولوجيا الطبية، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتعزيز الأمن والسيادة الصحية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ودعم قدرة الدولة على توفير احتياجات المواطنين من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتسلط المناقشات الضوء على أولويات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تعزيز منظومة الوقاية قبل الإصابة بالأمراض، ورفع كفاءة الكوادر الطبية، وتحقيق الاستدامة المالية والإدارية للمشروعات الصحية، بما يضمن الحفاظ على ما تحقق من تطور في القطاع، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.