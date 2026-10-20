كيف يوازن الموقف المصري بين دعم السعودية واحتواء التصعيد؟.. برلماني يجيب

أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن قرار مجلس الدفاع الوطني تقديم كافة أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة العربية السعودية والوقوف إلى جانبها للدفاع عن أمنها واستقرارها، يبرز ثوابت السياسة المصرية تجاه الأشقاء العرب، ويعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع القاهرة والرياض، وحرص الدولة المصرية على حماية الأمن القومي العربي ومواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

وقال إن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجا للتعاون العربي القائم على المصالح المشتركة والروابط التاريخية، مشيرا إلى أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها يمثلان أهمية كبيرة لاستقرار المنطقة بأكملها، في ظل ما تشهده من توترات متصاعدة وتحديات تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الدول العربية.

وأضاف النائب أحمد جبيلي، أن مصر كانت وستظل سندا لأشقائها العرب، انطلاقا من مسؤوليتها التاريخية ودورها الإقليمي، لافتا إلى أن الموقف المصري يجمع بين مساندة الدول العربية والحفاظ على الاستقرار، مع مواصلة التحركات الدبلوماسية والسياسية الرامية إلى احتواء الأزمات ومنع اتساع دائرة الصراع.

وأشار إلى أن عرض طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي على ممثلي الشعب تحت قبة البرلمان، وفقا للضوابط الدستورية والإجراءات القانونية المنظمة، يجسد أهمية الالتزام بالأطر الدستورية والمؤسسية في التعامل مع الملفات المرتبطة بالأمن القومي، ويؤكد تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة في القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية.

مصر داعية دائمًا للسلام

وأوضح النائب أحمد جبيلي، أن مصر داعية دائمًا للسلام، وتؤمن بأن الحوار والحلول السياسية والدبلوماسية تمثل الطريق الأمثل لتسوية النزاعات، والحفاظ على أرواح المدنيين ومقدرات الشعوب، مشيرا إلى ضرورة تعزيز التضامن العربي وتكثيف التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الراهنة، بما يدعم أمن المنطقة واستقرارها، ويحافظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها، ويفتح المجال أمام تحقيق التنمية المستدامة لشعوب المنطقة.