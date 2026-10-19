مصرية تروي تفاصيل مرعبة عن احتجاجات باريس: أنصح الجميع بعدم النزول من المنازل

تدوال رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لفتاة مصرية مقيمة في العاصمة الفرنسية باريس، تكشف تفاصيل مرعبة عاشتها خلال الاحتجاجات وأعمال الشغب التي تشهدها المدينة خلال الساعات الماضية.

وقالت الفتاة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع "إنستجرام":"أنصح كل من يوجد في باريس بعدم النزول من منزله، الوضع مرعب جداً".

وأضافت: "في أماكن كثيرة مدمرة وزجاج على الأرض بكل مكان، ويوجد أشخاص أشكالهم مريبة في الشارع يكسرون كل شيء".

وتابعت: "أصحاب المحلات يغلقونها بالخشب تجنباً لتدميرها، وأنا كنت في الشارع ولم أستطع فتح باب منزلي خوفاً من دخولهم ورائي".

واستكملت روايتها: "كنت مرعوبة في الشارع ومش قادرة أتكلم ولا أتحرك، في ناس أوقفوني في الشارع وفجأة تركوني لأن الشرطة كانت قادمة".

وتشهد العاصمة الفرنسية باريس حالة من التوتر على خلفية الاحتجاجات الواسعة التي أدت إلى أعمال تخريب وتكسير في عدد من الشوارع والمحال التجارية.