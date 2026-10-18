ألغام وصواريخ وتكاليف مُتصاعدة.. خبير إستراتيجي: لا واشنطن ولا طهران قادرة على حسم معركة مضيق هرمز |فيديو

رجح محسن الشوبكي، الخبير الأمني والاستراتيجي، استمرار حالة التوتر والصراع بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز، في ظل الخلافات حول أسباب استهداف السفن والناقلات، وتبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عن الحوادث البحرية، وصعوبة فرض سيطرة كاملة على الممر الملاحي.

الخلاف بين واشنطن وطهران

وأوضح الشوبكي، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الخلاف بين واشنطن وطهران يمتد إلى الروايات المتعلقة بسلامة الملاحة البحرية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تؤكد إزالة الألغام من المضيق قبل وقوع بعض الحوادث، في حين تتمسك إيران بأن الألغام البحرية كانت وراء استهداف السفن.

وأضاف أن تضارب الروايات بشأن استخدام الألغام أو الصواريخ يعكس استمرار المواجهة الإعلامية والمعلوماتية بين الطرفين، في وقت تتواصل فيه المخاوف بشأن أمن السفن وحركة التجارة الدولية، وما تفرضه الأزمة من أعباء مالية إضافية على عمليات تأمين الملاحة وتشديد الحصار.

انتهاء الأزمة أو عودة الأوضاع

وأشار الخبير الأمني والاستراتيجي إلى أن استمرار حركة السفن عبر المضيق لا يعني انتهاء الأزمة أو عودة الأوضاع إلى طبيعتها، خاصة مع ارتفاع تكاليف التأمين واستمرار حالة عدم اليقين بشأن سلامة العبور، وهو ما ينعكس على الأسواق العالمية وتكاليف النقل البحري.

تكاليف مالية مرتفعة نتيجة التحركات

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تتحمل تكاليف مالية مرتفعة نتيجة التحركات المرتبطة بتشديد الحصار وتأمين السفن، بينما تواصل إيران استخدام القيود المفروضة على مرور بعض السفن ضمن أدوات الضغط في المواجهة القائمة.

وتوقع الشوبكي استمرار التصعيد السياسي والإعلامي بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، مرجحًا بقاء المشهد على حالته الراهنة إلى حين اتضاح التطورات السياسية والانتخابية، ومعتبرًا أن أياً من الطرفين لا يبدو قادرًا على حسم المواجهة بصورة كاملة، سواء فيما يتعلق بالسيطرة على مضيق هرمز أو إنهاء الخلافات المحيطة بأمن الملاحة فيه.