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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة تعقد ورشة عمل لتطوير الموارد البشرية ودعم التحول الرقمي

ورشة عمل
ورشة عمل
عبدالصمد ماهر

عقدت وزارة الصحة والسكان ورشة عمل موسعة بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، لبحث سبل تفعيل دور إدارات تنمية المواهب بمديريات الشؤون الصحية، واستعراض مستجدات منظومة القوى العاملة، ودعم التحول الرقمي في مجال الموارد البشرية، إلى جانب توحيد إجراءات تخطيط التدريب الإداري وتنفيذه ومتابعته بالمديريات والجهات التابعة.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الورشة تستهدف رفع كفاءة الأداء المؤسسي من خلال توحيد الإجراءات المنظمة لتدريب الموارد البشرية، وتطوير آليات التخطيط والمتابعة، وتحسين جودة البيانات، بما يدعم جهود التحول الرقمي ويعزز كفاءة العمل الإداري بمديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى مشاركة مديري إدارات الموارد البشرية ومراكز المعلومات ومسؤولي التدريب الإداري بالمديريات والجهات التابعة لمناقشة آليات تطوير المنظومة وتعزيز التكامل بين الإدارات المعنية.

  خطة التحول الرقمي 

من جانبها، أوضحت الأستاذة منال مأمون رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية أن الورشة تناولت محاور رئيسية تشمل خطة التحول الرقمي، ودور مراكز المعلومات في دعم منظومة الموارد البشرية، ومؤشرات أداء الجهات التابعة، وآليات متابعة جودة البيانات، وتعزيز التعاون بين مراكز المعلومات وإدارات الموارد البشرية بما يسهم في رفع كفاءة تبادل المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى جانب توحيد الإجراءات والقواعد المنظمة للعملية التدريبية وتطوير آليات إدارة البرامج ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها.

وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة هدير سويدان مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب أن الورشة استعرضت دور الإدارة في دعم التحول الرقمي ومسؤولياتها في متابعة دقة البيانات، بمشاركة الدكتور كريم محمد مدير عام الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني، في إطار تعزيز التكامل بين الإدارات المعنية وتطوير منظومة المعلومات بما يدعم كفاءة الأداء المؤسسي وعملية اتخاذ القرار.

الصحة ورشة عمل التحول الرقمي وزارة الصحة والسكان الموارد البشرية

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