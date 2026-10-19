على طاولة الحسم غدا.. تظلم أيمن محسب أمام لجنة مشكلة بقرار من رئيس الوفد

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، القرار رقم 267 لسنة 2026، بتاريخ 19 أكتوبر، بتشكيل لجنة مختصة لبحث التظلم المقدم من النائب الدكتور أيمن محسب سالم فرج، بشأن استبعاده من الترشح لعضوية الهيئة العليا للحزب.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشرة صباح غدٍ الثلاثاء، 20 أكتوبر 2026، لبحث التظلم والاستماع إلى جميع الأطراف الواردة أسماؤهم في التظلم ومرفقاته، على أن تنتهي من أعمالها في اليوم نفسه، وتصدر قرارها النهائي بشأن التظلم.

فحص تظلم أيمن محسب وتُنهي أعمالها بقرار نهائي

وبحسب القرار، يترأس اللجنة الدكتور المستشار أشرف محمد السعيد محمد عيسى، عضو المجلس الرئاسي لحزب الوفد، وتضم في عضويتها كلًا من اللواء أحمد محمد عبدالحميد الحصي، المحامي، والمستشار بهجت الحسامي، عضو المجلس الرئاسي، والدكتور أحمد حسن صالح، المحامي، والدكتور محمد العيوطي، المحامي، والعميد محمد سمير، مساعد رئيس الوفد، واللواء مصطفى زكريا عبدالمجيد، مساعد رئيس الوفد لشؤون المتابعة، وذلك وفقًا للترتيب الأبجدي.

وحدد القرار اختصاص اللجنة في فحص التظلم والاستماع إلى الأطراف المعنية، مع التأكيد على انتهاء أعمالها في اليوم المحدد، واعتبار قرارها نهائيًا، على أن يسري القرار من تاريخ صدوره، مع إلغاء كل ما يخالفه من قرارات.