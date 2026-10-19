وزير الرياضة: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بإخوتنا من ذوي الهمم

أكد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، أن الرئيس السيسي يهتم بإخوتنا من ذوي الهمم، مضيفا أن كل مؤسسات الدولة تهتم بطبيعة الحال.



وتابع وزير الشباب والرياضة، أن بدأنا في مراكز الشباب اتاحة دخول ذوي الهمم واتاحة ممارسة الرياضة، مشيرا إلى إن هناك استثمارات تتم لأندية للمعاقين.

أكد وزير الشباب والرياضة، أن نبني ثقة بين اللاعب واللعبة التي حبها، ولدينا 577 لاعب انضموا للمنتخبات في مشروع رياضي.

وأضاف خلال جلسة حوارية بمنتدى مصر 2026 حول الشباب والرياضة من إتاحة الفرص إلى صناعة التأثير، أن نسعى أن يتحول هذا المشروع إلى الأكاديمية الوطنية لاكتشاف المواهب، مستدركا أن الرئيس السيسي يوجه أن لا ننظر لأموال الدولة ونعمل بفكر متطور خارج الصندوق.

