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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب الجيل: الوعي الوطني خط الدفاع الأول عن مصر ومواجهة الشائعات

المهندس إيهاب محمود
المهندس إيهاب محمود
معتز الخصوصي

أكد المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، وأمين لجنة النقل واللوجستيات بالحزب، أن الرسائل التي شهدتها الجلسة الافتتاحية لمنتدى مصر 2026 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس أهمية بناء وعي مجتمعي قادر على مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة، والحفاظ على الهوية الوطنية في ظل التحديات المتسارعة التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح محمود، في بيان، أن المنتدى يمثل مساحة مهمة للمصارحة والحوار حول قضايا الدولة، مشيرًا إلى أن الاعتماد على البيانات الدقيقة، وإتاحة المعلومات، والاستماع إلى آراء المواطنين، من شأنه تعزيز الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة، وترسيخ ثقافة المشاركة الواعية في مناقشة القضايا الوطنية.

معركة الوعي.. قضية أمن قومي

وقال الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية إن الاهتمام بقضايا الهوية الوطنية ومخاطر الشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي يعكس إدراكًا لأهمية حماية وعي الشباب، خاصة الأجيال الجديدة التي تتعرض يوميًا لتدفق هائل من المعلومات والمحتوى الرقمي.

وأضاف أن مواجهة التضليل لا تقتصر على التصدي للأخبار الكاذبة، بل تتطلب تنمية قدرة المواطنين على التحقق من مصادر المعلومات، والتمييز بين الحقائق والادعاءات، مؤكدًا أن الوعي يمثل أحد العناصر المهمة في حماية استقرار المجتمع وصون مؤسسات الدولة.

الشفافية وقبول النقد يعززان الثقة

وأشار محمود إلى أن تأكيد الرئيس السيسي أهمية تقديم البيانات الكاملة وقبول النقد يبرز ضرورة ترسيخ الحوار القائم على المعلومات الموثوقة، موضحًا أن النقد الموضوعي يمثل أداة مهمة لتطوير الأداء وتصحيح المسار، وأن إتاحة الحقائق أمام المواطنين تساعد على تكوين رؤية أكثر دقة بشأن التحديات والإنجازات.

وشدد على أن الاختلاف في الرؤى السياسية والاقتصادية حق مشروع، وأن الحفاظ على مؤسسات الدولة وأمنها ومقدراتها يظل مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب الحوار الواعي والالتزام بالمصلحة العامة.

حماية الشباب تبدأ من الأسرة

وأشاد القيادي بحزب الجيل بأهمية توعية الأسر بمخاطر الاستخدام غير المسؤول للتكنولوجيا، مؤكدًا أن الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية شركاء أساسيون في حماية الأطفال والشباب من المحتوى المضلل، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع المنصات الرقمية بصورة آمنة ومتوازنة.

ولفت إلى أن التحدي لا يتمثل في مواكبة التطور التكنولوجي فحسب، وإنما في ضمان استخدامه بصو

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