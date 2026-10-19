حزب «المصريين»: رسائل السيسي في منتدى مصر 2026 تضع الوعي الوطني في مواجهة الشائعات والتضليل

أكد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب «المصريين»، أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح منتدى مصر 2026 بالعاصمة الإدارية الجديدة سلطت الضوء على أهمية بناء الوعي الوطني، ومواجهة الشائعات ومحاولات التضليل، والحفاظ على الهوية المصرية في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، وتأثير منصات التواصل الاجتماعي، خاصة على الشباب والأجيال الجديدة.

وقال أبو العطا، في بيان، إن المنتدى يمثل مساحة للحوار والمصارحة بشأن قضايا الدولة وأولوياتها، وفرصة لتعزيز وعي المواطنين بحقيقة التحديات والإنجازات، مؤكدًا أن إتاحة المعلومات الدقيقة وتقديم البيانات بوضوح يسهمان في بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

الشفافية وقبول النقد.. مدخل لتعزيز الثقة

وأوضح رئيس حزب «المصريين» أن تأكيد الرئيس أهمية عرض البيانات الدقيقة والكاملة، والاستماع إلى مختلف الآراء وتقبل النقد، يعكس ضرورة ترسيخ ثقافة الحوار القائم على الحقائق، والتمييز بين النقد الموضوعي الذي يسهم في تطوير الأداء، والمعلومات المضللة التي قد تؤدي إلى تشويه الحقائق وإثارة البلبلة.

وأضاف أن المصارحة بشأن التحديات التي تواجه الدولة، إلى جانب عرض ما تحقق من نتائج، تتيح للمواطنين تقييم مسيرة التنمية بصورة أكثر موضوعية، وتدعم المشاركة الواعية في مناقشة القضايا العامة.

الذاكرة الوطنية.. دروس للأجيال الجديدة

وأشار أبو العطا إلى أن استحضار أحداث الفترة من عام 2011 إلى 2013 يحمل أهمية في تعريف الأجيال الجديدة بالتحولات التي شهدتها مصر، والتحديات التي واجهتها، والتضحيات التي قدمها أبناء الوطن للحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأكد أن استيعاب دروس الماضي يساعد الشباب على فهم طبيعة التحديات المحيطة بالدولة، مشددًا على أن الاختلاف في الرؤى السياسية والاقتصادية أمر مشروع، وأن الحوار المسؤول يظل ضرورة لتطوير السياسات، مع أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة ومقدراتها الوطنية.

مواقع التواصل الاجتماعي.. مسؤولية مشتركة لحماية الشباب

ولفت رئيس حزب «المصريين» إلى أن الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي فرض تحديات جديدة تتعلق بتداول المعلومات والتأثير في اتجاهات الرأي العام، الأمر الذي يستدعي تعزيز الثقافة الرقمية، وتوعية الشباب بمخاطر الشائعات والمحتوى المضلل.

وشدد على أهمية دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية في مساعدة الأطفال والشباب على التحقق من مصادر المعلومات، وترسيخ الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، بما يتيح الاستفادة من إمكاناتها دون الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة أو حملات التضليل.

الزيادة السكانية والتنمية.. ضرورة الاستمرار في البناء

وتطرق أبو العطا إلى الزيادة السكانية التي شهدتها مصر منذ عام 2011، معتبرًا أن هذه الزيادة فرضت تحديات إضافية أمام الدولة في قطاعات الخدمات والبنية التحتية والإسكان، وأكد أهمية استمرار جهود التنمية والتوسع في المشروعات التي تستهدف تلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الحياة.

ودعا المواطنين إلى متابعة جلسات منتدى مصر 2026 والاطلاع على البيانات والمعلومات المطروحة خلاله، بما يعزز الحوار المجتمعي القائم على الحقائق ويساعد على تكوين رؤية واضحة بشأن قضايا التنمية ومستقبل الدولة.

«الجميع يرحل وتبقى مصر».. استمرارية الدولة فوق الأشخاص

واختتم المستشار حسين أبو العطا بيانه بالتأكيد على أن عبارة الرئيس السيسي «الجميع يرحل وتبقى مصر» تعبر عن مفهوم استمرارية الدولة ومؤسساتها عبر الأجيال، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الوطن يتطلب وعيًا بالتحديات، وتكاتفًا مجتمعيًا، ومواصلة العمل من أجل التنمية والاستقرار، بما يضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة.