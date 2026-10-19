قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"لا غنى عنها" وهتتعبوا معانا شوية| أول رد من وزير التعليم على مطالب إلغاء التقييمات
بمنتدى مصر 2026.. فيلم تسجيلي يرصد أهم مشاكل الطلاب والمدرسين في العملية التعليمية
الزمالك يصدر بياناً رسمياً عن رد الجبلاية على شكوى أخطاء مباراة القمة
وزير التعليم: أنشأنا 150 ألف فصل خلال الـ10 سنوات الماضية بتكلفة وصلت لـ200 مليار جنيه
منتدى مصر 2026 تحت مجهر البرلمان.. الإسكان والصناعة والشباب في صدارة المشهد
قيادي بمستقبل وطن: رسائل الرئيس السيسي بمنتدى مصر تعزز الوعي الوطني وتؤكد أهمية مصارحة المواطنين
خلال منتدى مصر| وزير التعليم: نسب الحضور بالمدارس ارتفعت لـ90% بمعظم المحافظات
فرنسا تفرض حظر التجول في مدينة ليل بعد الاحتجاجات العنيفة
خلال منتدى مصر|وزير التعليم يكشف 3 إجراءات سدت عجز المعلمين بجميع المدارس
علي جمعة يشيد بمبادرة شيخ الأزهر لوقف الحروب ويدعو لتحرك عاجل لتطبيقها
تحديث جديد لـ ويندوز 11.. تحسينات في السرعة وإدارة الذاكرة تصل إلى 20%
وزير التعليم: كثافات الفصول أثرت سلباً على تحصيل الطلاب وقدرة المعلمين على آداء دورهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب «المصريين»: رسائل السيسي في منتدى مصر 2026 تضع الوعي الوطني في مواجهة الشائعات والتضليل

المستشار حسين أبو العطا
المستشار حسين أبو العطا
حسن رضوان

أكد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب «المصريين»، أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح منتدى مصر 2026 بالعاصمة الإدارية الجديدة سلطت الضوء على أهمية بناء الوعي الوطني، ومواجهة الشائعات ومحاولات التضليل، والحفاظ على الهوية المصرية في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، وتأثير منصات التواصل الاجتماعي، خاصة على الشباب والأجيال الجديدة.

وقال أبو العطا، في بيان، إن المنتدى يمثل مساحة للحوار والمصارحة بشأن قضايا الدولة وأولوياتها، وفرصة لتعزيز وعي المواطنين بحقيقة التحديات والإنجازات، مؤكدًا أن إتاحة المعلومات الدقيقة وتقديم البيانات بوضوح يسهمان في بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

الشفافية وقبول النقد.. مدخل لتعزيز الثقة

وأوضح رئيس حزب «المصريين» أن تأكيد الرئيس أهمية عرض البيانات الدقيقة والكاملة، والاستماع إلى مختلف الآراء وتقبل النقد، يعكس ضرورة ترسيخ ثقافة الحوار القائم على الحقائق، والتمييز بين النقد الموضوعي الذي يسهم في تطوير الأداء، والمعلومات المضللة التي قد تؤدي إلى تشويه الحقائق وإثارة البلبلة.

وأضاف أن المصارحة بشأن التحديات التي تواجه الدولة، إلى جانب عرض ما تحقق من نتائج، تتيح للمواطنين تقييم مسيرة التنمية بصورة أكثر موضوعية، وتدعم المشاركة الواعية في مناقشة القضايا العامة.

الذاكرة الوطنية.. دروس للأجيال الجديدة

وأشار أبو العطا إلى أن استحضار أحداث الفترة من عام 2011 إلى 2013 يحمل أهمية في تعريف الأجيال الجديدة بالتحولات التي شهدتها مصر، والتحديات التي واجهتها، والتضحيات التي قدمها أبناء الوطن للحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأكد أن استيعاب دروس الماضي يساعد الشباب على فهم طبيعة التحديات المحيطة بالدولة، مشددًا على أن الاختلاف في الرؤى السياسية والاقتصادية أمر مشروع، وأن الحوار المسؤول يظل ضرورة لتطوير السياسات، مع أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة ومقدراتها الوطنية.

مواقع التواصل الاجتماعي.. مسؤولية مشتركة لحماية الشباب

ولفت رئيس حزب «المصريين» إلى أن الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي فرض تحديات جديدة تتعلق بتداول المعلومات والتأثير في اتجاهات الرأي العام، الأمر الذي يستدعي تعزيز الثقافة الرقمية، وتوعية الشباب بمخاطر الشائعات والمحتوى المضلل.

وشدد على أهمية دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية في مساعدة الأطفال والشباب على التحقق من مصادر المعلومات، وترسيخ الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، بما يتيح الاستفادة من إمكاناتها دون الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة أو حملات التضليل.

الزيادة السكانية والتنمية.. ضرورة الاستمرار في البناء

وتطرق أبو العطا إلى الزيادة السكانية التي شهدتها مصر منذ عام 2011، معتبرًا أن هذه الزيادة فرضت تحديات إضافية أمام الدولة في قطاعات الخدمات والبنية التحتية والإسكان، وأكد أهمية استمرار جهود التنمية والتوسع في المشروعات التي تستهدف تلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الحياة.

ودعا المواطنين إلى متابعة جلسات منتدى مصر 2026 والاطلاع على البيانات والمعلومات المطروحة خلاله، بما يعزز الحوار المجتمعي القائم على الحقائق ويساعد على تكوين رؤية واضحة بشأن قضايا التنمية ومستقبل الدولة.

«الجميع يرحل وتبقى مصر».. استمرارية الدولة فوق الأشخاص

واختتم المستشار حسين أبو العطا بيانه بالتأكيد على أن عبارة الرئيس السيسي «الجميع يرحل وتبقى مصر» تعبر عن مفهوم استمرارية الدولة ومؤسساتها عبر الأجيال، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الوطن يتطلب وعيًا بالتحديات، وتكاتفًا مجتمعيًا، ومواصلة العمل من أجل التنمية والاستقرار، بما يضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة.

رسائل السيسي مواجهة الشائعات منتدى مصر 2026 مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر

قبل الميعاد بيومين.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بعد تبكيرها

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يستذكر موقفًا للرئيس الأسبق مبارك بشأن وزير الكهرباء ماهر أباظة

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026.. عيار 21 يقترب من 6300 جنيه

المتهم

النيابة العامة في قضية صاحب بيت فاطم: المتهم استغل الضعف النفسي للمجني عليها

اسعار الفراخ اليوم

البانيه يبدأ من 190 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين

قطع المياه

من 6 مساءً حتى منتصف الليل.. انقطاع المياه عن 16 منطقة وضعفها في 3 أخرى بالقاهرة

الدكتور أحمد مهينة

تحركات جديدة داخل القابضة للكهرباء.. تعيين مستشار جديد وقرارات مرتقبة بشأن العدادات

الصورة المتداولة

بعد شكاوى ضغط التقيييمات والواجبات| تلميذ ابتدائي يكتب: أمنيتي المدرسة تقع

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: التكامل بين الإفتاء وجامعة نور مبارك يفتح آفاقا لتبادل الخبرات وإعداد العلماء

دار الإفتاء

هل يجوز جمع البيانات الصحية للمرضى بالذكاء الاصطناعي وبيعها؟.. الإفتاء تجيب

أذكار المساء

أذكار المساء كاملة وتحصين النفس من كل سوء قبل حلول الليل

بالصور

مع تقلبات الطقس.. كيف تحمين بشرتك وشعرك من الرطوبة وتغير درجات الحرارة؟

مع تقلبات الطقس.. كيف تحمين بشرتك وشعرك من الرطوبة وتغير درجات الحرارة؟
مع تقلبات الطقس.. كيف تحمين بشرتك وشعرك من الرطوبة وتغير درجات الحرارة؟
مع تقلبات الطقس.. كيف تحمين بشرتك وشعرك من الرطوبة وتغير درجات الحرارة؟

فقدت 7 أجنة قبل الإنجاب.. ما المرض الذي عانت منه منى زكي؟

مني زكي
مني زكي
مني زكي

ابنك عنده كحة أو رشح؟ علامات تحدد هل يذهب إلى المدرسة أم يبقى في المنزل

ابنك عنده كحة أو رشح؟ علامات تحدد هل يذهب إلى المدرسة أم يبقى في المنزل
ابنك عنده كحة أو رشح؟ علامات تحدد هل يذهب إلى المدرسة أم يبقى في المنزل
ابنك عنده كحة أو رشح؟ علامات تحدد هل يذهب إلى المدرسة أم يبقى في المنزل

تشييع جثمان جدة مريم عامر منيب من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

جنازة جدة مريم عامر منيب
جنازة جدة مريم عامر منيب
جنازة جدة مريم عامر منيب

فيديو

نجوم الفن يتفاعلون مع موقف السيسي تجاه السعودية

شيرين وأصالة ووائل كفوري.. نجوم الفن يتفاعلون مع موقف رئيس مصر تجاه السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها محمد عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: ركائز المناعة الفكرية والوجدانية.. نحو مناعة فكرية وشخصية مستقلة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

المزيد