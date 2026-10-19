مفيدة شيحة تفتح النار على العلاقات بين النساء: «قاسيين على بعض»

انتقدت الإعلامية مفيدة شيحة طبيعة بعض العلاقات بين النساء، مسلطة الضوء على غياب المساندة المتبادلة في مواقف اجتماعية وإنسانية تحتاج فيها المرأة إلى الدعم والاحتواء، وذلك خلال حديثها عن قضايا المرأة المصرية.

وعبرت الإعلامية مفيدة شيحة، على هامش مشاركتها في فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، عن استيائها من بعض المواقف التي تشهدها العلاقات النسائية، معتبرة أن المرأة قد تجد نفسها أحيانًا في مواجهة قسوة من بنات جنسها بدلًا من تلقي الدعم المنتظر منهن.

ولخصت الإعلامية موقفها بعبارة لافتة قائلة: «الستات قاسيين أوي على بعض»، في إشارة إلى ما تراه من نقص في التضامن بين النساء، خاصة في المواقف التي تتطلب التعاطف والتفهم ومراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية.

وأشارت تصريحات مفيدة شيحة إلى أهمية وجود مساندة حقيقية بين النساء، لا سيما في ظل المسؤوليات المتعددة والضغوط التي تواجهها المرأة في حياتها اليومية، مؤكدة من خلال حديثها أن العلاقات النسائية تحتاج إلى مزيد من التفهم والاحتواء بدلًا من القسوة والأحكام المسبقة.

ويعيد هذا التصريح طرح قضية التضامن النسائي على مائدة النقاش المجتمعي، في ظل أهمية بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل وتقديم الدعم وقت الأزمات، بما يساعد المرأة على مواجهة التحديات المختلفة التي تمر بها.

وجاء حديث مفيدة شيحة بالتزامن مع فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته التاسعة، حيث تتواصل اللقاءات والتصريحات الإعلامية لعدد من نجوم الفن والإعلام حول قضايا اجتماعية وإنسانية تتجاوز حدود الوسط الفني.

