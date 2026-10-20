تقاضٍ متخصص وتنفيذ للأحكام.. كيف يدعم قانون العمل الجديد حماية الحقوق؟

حدد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 إطارًا قضائيًا متخصصًا للفصل في المنازعات العمالية، من خلال إنشاء محاكم عمالية ودوائر استئنافية متخصصة، إلى جانب استحداث آليات للمساعدة القانونية المجانية وتنفيذ الأحكام، بهدف تعزيز سرعة الفصل في النزاعات المرتبطة بعلاقات العمل وحماية الحقوق القانونية للعمال وأصحاب الأعمال.

محاكم عمالية في نطاق كل محكمة ابتدائية

ونصت المادة 176 من القانون على إنشاء محكمة عمالية بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، مع إنشاء دوائر استئنافية متخصصة، فيما حددت المادة 177 اختصاص هذه المحاكم بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق قوانين العمل، وحقوق العمال التأمينية، والمنازعات المتعلقة بالمنظمات النقابية.

3 قضاة بكل دائرة.. وقاضٍ للأمور المستعجلة

ووفقًا للمادة 178، تتشكل كل دائرة عمالية من ثلاثة قضاة، كما نص القانون على تعيين قاضٍ من الجمعية العمومية للمحكمة للنظر في الأمور المستعجلة والأوامر الوقتية، مع تنظيم آليات الطعن على الأوامر الصادرة عنه أمام المحاكم العمالية.

اختصاصات تمتد إلى الجرائم العمالية

ولم تقتصر اختصاصات المحاكم العمالية على المنازعات المدنية المرتبطة بعلاقات العمل، بل امتدت إلى الجرائم الناشئة عن تطبيق قوانين العمل.

كما وضع القانون ضوابط للطعن بالنقض على الأحكام الصادرة في الجرائم العمالية، بحيث لا يجوز الطعن إلا إذا كانت العقوبة المحكوم بها مقيدة للحرية.

إدارة تنفيذ مستقلة لتسريع تنفيذ الأحكام

وتضمن القانون إنشاء قلم كتاب خاص وإدارة تنفيذ بالمحكمة العمالية، مع منحها اختصاصات تتعلق بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة عنها، بما يستهدف دعم كفاءة الإجراءات وتسريع حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم.

مساعدة قانونية مجانية للمتقاضين

وفي إطار تيسير الوصول إلى العدالة، نص القانون على إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية داخل المحكمة، يتولى تقديم الدعم القانوني للمتقاضين مجانًا، بما يساعد العمال وغيرهم من أصحاب الحقوق على فهم الإجراءات القانونية ومتابعة منازعاتهم.

دوائر متخصصة بمحكمة النقض

كما أقر القانون إنشاء دوائر متخصصة بمحكمة النقض لنظر الطعون في الأحكام العمالية، مع خضوع إجراءات الطعن على أحكام المحاكم العمالية للقواعد الواردة في القوانين الإجرائية المعمول بها.