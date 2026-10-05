مكافأة نهاية الخدمة للموظفين .. قيمتها وآليات الحصول عليها طبقا لقانون العمل

يتساءل العديد من الموظفين العاملين بالقطاع الخاص عن مكافأة نهاية الخدمة وقيمتها و ضوابط الحصول عليها طبقا للقانون .

وحدد قانون العمل الجديد والذي أقره مجلس النواب، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضوابط احتساب مكافأة نهاية الخدمة وطرق الحصول عليها.

في هذا الصدد، نصت المادة 172 من قانون العمل على استحقاق العامل بعد سن الستين عن مدة عمله، لمكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، هذا بالإضافة إلى أجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، اذا لم تكن للعامل حقوق عن هذه المدة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعى.

كيف يتم حساب المكافأة؟

وتستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن، وتحسب المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه.

و يتم حساب المكافأة بناءً على أخر أجر كان يتقاضاه العامل من محل العمل، كما يتم صرف المكافأة - في حالة استحقاقها- في حالة الوفاة، وذلك وفقاً لما جاء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وفى جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن استكمالا للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش.