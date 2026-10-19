إصابةأحمد توفيق بمزق في العضلة الخلفية وغيابه عن بيراميدز لعدة أسابيع

كشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن تفاصيل إصابة أحمد توفيق، لاعب وسط الفريق، والتي ستبعده عن الملاعب لعدة أسابيع، بعد تعرضه لمزق في العضلة الخلفية.



تفاصيل إصابة أحمد توفيق

وأوضح المنيري أن أحمد توفيق تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة بيراميدز أمام المريخ بنتيو، بطل جنوب السودان، والتي أقيمت في مدينة جوبا ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.



وأضاف رئيس الجهاز الطبي أن اللاعب خضع للفحوصات الطبية والأشعة عقب عودة بعثة بيراميدز إلى القاهرة، والتي أكدت إصابته بمزق في العضلة الخلفية، ما يستلزم خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة.



مدة غياب أحمد توفيق عن بيراميدز



وأشار المنيري إلى أن أحمد توفيق سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي على مدار الأسابيع الثلاثة المقبلة، بهدف تجهيزه للعودة إلى التدريبات والمشاركة مع زملائه بصورة طبيعية، وفقًا لاستجابته للعلاج.



وتمثل الإصابة ضربة لبيراميدز، الذي يسعى لمواصلة مشواره في دوري أبطال إفريقيا، في ظل أهمية تجهيز جميع عناصر الفريق للاستحقاقات المقبلة.