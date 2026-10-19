لميس الحديدي: نحتاج إلى كوادر للدولة كلها.. وأمامنا 43 شهرًا للاستعداد

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أهمية الاستعداد للمرحلة المقبلة من خلال إعداد كوادر قادرة على تحمل المسؤولية في مختلف مؤسسات الدولة، مشددة على ضرورة تهيئة الظروف المناسبة للحفاظ على استقرار مصر، وعدم السماح بزعزعة الدولة بعد ما تحقق من جهود في بنائها.

وأضافت مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن كون عام 2030 آخر فترة له يتطلب الاهتمام بتدريب الكوادر، موضحة أن الأمر لا يقتصر على إعداد كوادر للرئاسة فقط، وإنما يمتد إلى الدولة بأكملها، التي تحتاج إلى عناصر مؤهلة وقادرة على تولي المسؤوليات.

وأشارت الحديدي إلى أن ملف الرئاسة نفسه يحتاج إلى مزيد من البلورة، إلى جانب قانون ونقاشات سياسية وقانونية ودستورية، لكنها اعتبرت أن الأهم هو إعداد الكوادر في مختلف مؤسسات الدولة، والعمل على وجود حياة سياسية وتهيئة الظروف اللازمة للمرحلة المقبلة.

وقالت إن أمام البلاد 43 شهرًا، معتبرة أن هذه الفترة تفرض ضرورة الاستعداد الجاد، بالتوازي مع الانتباه إلى أهمية الحفاظ على الدولة، مستعيدة رسالة التحذير التي أرادت توجيهها بقولها: «خلوا بالكم من البلد»، مؤكدة أن كل ما تحقق لا ينبغي أن ينتهي إلى اهتزاز استقرارها.

وأوضحت الحديدي أن قلق الرئيس من نسيان ما حدث في عامي 2011 و2013 يرتبط بأهمية استحضار التجارب السابقة، حتى لا تفقد الأجيال الجديدة إدراكها لما مرت به البلاد، أو تصبح أكثر قابلية للتأثر بالدعوات والتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت أن الدولة المستقرة هي القادرة على الاهتمام بالاقتصاد والصحة والتعليم، ووضع سياسات فعالة في هذه المجالات، بينما تؤدي الفوضى والتعثر وضعف المؤسسات إلى انشغال الدولة بقضايا الأمن والأمان، على حساب ملفات أخرى من بينها التعليم وأجور المواطنين.

وأضافت أن رسالتها للرئيس حملت تأكيدًا بأن المواطنين يدركون أهمية الاستقرار ويقدرون الجهود المبذولة للحفاظ عليه، وأن مسؤوليتهم ومسؤولية الأجيال المقبلة تتمثل في صون البلاد واستكمال الحفاظ عليها.

وشددت الحديدي على أن الاختلاف مع الحكومات بشأن السياسات الاقتصادية والأولويات لا يتعارض مع التمسك باستقرار الدولة وبنائها واستمرارها، موضحة أن الشعور بالأمان على الأبناء والأهل والحياة الشخصية داخل دولة راسخة ومستقرة قيمة لا يمكن تعويضها.

واختتمت حديثها بالتأكيد أن الحوار يمثل فرصة مهمة للنظر في كيفية الحفاظ على مصر واستكمال هذه المهمة، معربة عن تمسكها برسالتها بأن البلاد مسؤولية أبنائها، وأن الحفاظ عليها واجب يقع على عاتق المواطنين والأجيال القادمة.