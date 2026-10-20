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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزيرة الإسكان: منتدى مصر فرصة لعرض إنجازات الحكومة وشرح مستهدفات المرحلة المقبلة

وزيرة الإسكان
وزيرة الإسكان
محمود محسن

أكدت المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن منتدى مصر يأتي في توقيت مهم، إذ يتيح للحكومة فرصة المكاشفة مع المواطنين واستعراض الإنجازات التي تحققت في الدولة منذ عام 2014 وحتى الآن، إلى جانب توضيح المستهدفات خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت وزيرة الإسكان، خلال لقاء مع عوض الغنام مراسل قناة «إكسترا نيوز» على هامش فعاليات المنتدى، أن المناقشات مع المواطنين والخبراء تمثل فرصة لتحديد أوجه القصور، إن وجدت، والعمل على تعديل المسارات من جانب الوزارات والجهات المسؤولة، بما يضمن تنفيذ المشروعات وتحقيق المستهدفات المطلوبة.

وفيما يتعلق بملف الإسكان الاجتماعي، أوضحت المنشاوي أن الدولة نفذت نحو مليون و900 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 72 ألف وحدة تمثل حصة الوزارة ضمن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، ليقترب إجمالي الوحدات من مليوني وحدة على مستوى الجمهورية.

صندوق الإسكان الاجتماعي

وأشارت إلى أن هذه الوحدات نُفذت في مختلف المحافظات والمدن الجديدة، من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لتلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل، إلى جانب مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تستهدف مختلف شرائح المواطنين.

المهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان منتدى مصر الحكومة المكاشفة

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