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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الخميس.. «صولينا» تقدم التراث الغنائي برؤية معاصرة في قبة الغوري

صولينا
صولينا
أحمد البهى

يستضيف مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، التابع لصندوق التنمية الثقافية، في السابعة والنصف مساء الخميس 22 أكتوبر، حفلًا غنائيًا لفرقة «صولينا»، بقيادة المايسترو محمد حسين.

تأسست الفرقة عام 2025 على يد أسامة رفعت، وتقدم خلال الحفل مجموعة من الأغاني التي تجمع بين القديم والحديث، مع إعادة تقديم أعمال من التراث الغنائي في صياغات موسيقية معاصرة، تبرز استمرارية هذا التراث وقدرته على التواصل مع الأجيال المختلفة.

ويأتي الحفل ضمن برنامج مراكز الإبداع التابعة لصندوق التنمية الثقافية، الهادف إلى إتاحة الفنون للجمهور، ودعم الفرق الموسيقية، وتعزيز حضور التراث الغنائي في المشهد الثقافي المعاصر، اتساقًا مع توجهات وزارة الثقافة في صون الهوية الموسيقية المصرية والعربية وتشجيع الإبداع الفني.

مركز إبداع قبة الغوري قبة الغوري صندوق التنمية الثقافية صولينا المايسترو محمد حسين

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