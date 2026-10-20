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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حسن الرداد يوثق لحظات رومانسية مع إيمي سمير غانم على أنغام أغنية لحسن الأسمر

حسن الرداد وزوجته
حسن الرداد وزوجته
يمنى عبد الظاهر

شارك الفنان حسن الرداد متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، مقطع فيديو عفويًا جمعه بزوجته الفنانة إيمي سمير غانم، ظهر خلاله وهو يلتقط لها الصور في أجواء رومانسية، مصحوبة بأغنية «أغلى من عنيا» للمطرب الراحل حسن الأسمر.

وعبّر الرداد عن حبه لزوجته بتعليق قصير أرفقه بالفيديو، قال فيه: «والله ما أحب غيره»، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا بين متابعيه، الذين عبّروا عن إعجابهم بعلاقتهما واللحظات العفوية التي يحرص على مشاركتها مع الجمهور.


وكان حسن الرداد كشف عن مشروعاته الفنية المقبلة، موضحا أنه يستعد لطرح فيلم «طه الغريب»، المأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب محمد صادق، ومن إنتاج أحمد السبكي وإخراج عثمان أبو لبن، مشيرًا إلى أن الرواية مهمة وحققت مبيعات كبيرة، وأن الفيلم من المقرر طرحه خلال الشهر المقبل، وفق حديثه.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، على هامش حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الجونة، عبر قناة النهار، أن لديه فيلما آخر من نوعية الأكشن الكوميدي يعمل على التحضير له حاليًا، كما أنه يدرس إمكانية المشاركة في عمل درامي خلال شهر رمضان، لكنه لا يزال يفاضل بين عدد من المشروعات، مؤكدًا اهتمامه الكبير بالسينما ورغبته في تقديم أفلام أكثر.

الفنان حسن الرداد الفنانة إيمي سمير غانم رومانسية الراحل حسن الأسمر أحمد السبكي لميس الحديدي

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