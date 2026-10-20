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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: منتدى مصر 2026 منصة حوارية فاعلة لخلق رؤى عملية تواكب التحديات

منتدى مصر
منتدى مصر
عبد الرحمن سرحان

أكدت الدكتورة شذا أحمد حبيب، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن تنوع القضايا المطروحة على أجندة «منتدى مصر 2026» يتيح الفرصة لمناقشة كافة التحديات بموضوعية، وفهم انعكاساتها على المواطنين، فضلًا عن خلق مساحة مشتركة للحوار وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات.

منتدى مصر 2026

جاء ذلك على هامش مشاركة النائبة في فعاليات المنتدى وحضورها الجلسة الافتتاحية بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أشارت إلى أن الحوار الجاد يسهم في تقريب وجهات النظر وتحديد مساحات الاتفاق والاختلاف، وصولًا إلى صياغة رؤى عملية تستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمع.

 إتاحة الفرص إلى صناعة التأثير

وأوضحت أمين سر لجنة الشباب والرياضة أن ملفي الشباب والرياضة يرتبطان بصورة مباشرة ببناء الإنسان وتنمية قدراته، لافتة إلى أن حضورها جلسة «من إتاحة الفرص إلى صناعة التأثير» يعكس أهمية الربط بين توفير الفرص أمام الشباب وتمكينهم من الاستفادة منها، وصولًا إلى تعزيز قدرتهم على المشاركة الفاعلة وتحويل أفكارهم إلى مبادرات ومشروعات ذات أثر ملموس في مختلف المجالات.

وأضافت الدكتورة شذا أحمد حبيب أن الإقبال الواسع على المشاركة في المنتدى يعكس بوضوح اهتمام الشباب ومختلف فئات المجتمع بالتفاعل مع القضايا الوطنية، والحرص على متابعة التطورات التي تشهدها الدولة، والمشاركة الإيجابية في مناقشة التحديات الراهنة وطرح الأفكار والرؤى التي تسهم في التعامل معها.

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