تداول 31 سفينه حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 14 سفينة .. بينما غادر 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة .

حركه الصادر



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27963 طن تشمل : 3300 طن يوريا و 12150 طن جبس معبأ و 5015 طن كلينكر و 7498 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47196 طن تشمل : 10571 طن حديد و 1105 طن خشب زان و 20000 طن ذرة و 1600 طن خردة و 7200 طن فول و 6720 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 302 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 438 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 504 حاوية مكافئة .

رصيد صومعه



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 12546 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5423 حركة .