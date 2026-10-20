نشأت عبدالعليم: نتمنى تنظيم المنتدى سنويًا ليكون لغة حوار بين المواطن والقيادة

أعرب المستشار نشأت عبد العليم، أحد المشاركين في منتدى مصر 2026، عن تطلعه إلى أن يُعقد المنتدى بشكل سنوي، ليكون منصة مستمرة للحوار والتواصل بين المواطن المصري والقيادة.

وأوضح عبد العليم، في تصريحات من خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن تنظيم المنتدى بصورة دورية من شأنه أن يتيح مساحة لتبادل الآراء وطرح الرؤى والمقترحات، بما يعزز التواصل بين المواطنين والمسؤولين، ويسهم في نقل مطالب المواطنين واحتياجاتهم إلى الجهات المعنية.

وأشار إلى أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات التي تفتح قنوات للحوار المباشر، وتتيح للمواطنين التعبير عن آرائهم ومناقشة القضايا التي تمس حياتهم اليومية، بما يدعم المشاركة المجتمعية ويعزز التفاهم بين المواطن والقيادة.

واختتم بالتأكيد على أمنيته بأن يصبح منتدى مصر فعالية سنوية مستدامة، تتيح الفرصة أمام المزيد من المواطنين للمشاركة في الحوار وطرح أفكارهم ومقترحاتهم.