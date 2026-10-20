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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ناقلة نفط تدخل في مواجهة مع قوات عسكرية قبالة عُمان

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلنت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، الثلاثاء، وقوع حادث بين ناقلة النفط involving وقوات عسكرية قبالة سواحل سلطنة عُمان، وسط تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة والمخاوف بشأن حركة الملاحة البحرية.

وذكرت الوكالة أن الحادث وقع الاثنين، في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت غرينتش، على بُعد نحو 121 ميلًا بحريًا شرق مدينة الدقم العُمانية.

وأوضحت أن التقارير الأولية تشير إلى أن ناقلة النفط تعرضت لتفاعل مع قوات عسكرية في إطار نشاط عسكري مستمر بالمنطقة، مؤكدة أن السلطات المعنية على علم بالواقعة، وأن التحقيقات لا تزال جارية.

تفاصيل الحادث لا تزال غامضة

ولم تكشف الوكالة البريطانية عن طبيعة التفاعل الذي وقع بين الناقلة والقوات العسكرية، كما لم تقدم معلومات بشأن وقوع إصابات أو أضرار بالسفينة.

ونصحت الوكالة السفن العاملة في المنطقة بمتابعة أحدث التحذيرات الأمنية البحرية، وتوخي الحذر في ظل التغيرات المستمرة في الوضع الأمني.

التوترات تهدد طرق شحن النفط

يأتي الحادث وسط تصاعد التوترات البحرية المرتبطة بالمواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن أمن الملاحة وطرق نقل النفط بالقرب من مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالميًا.

وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية سلطنة عُمان حركة الملاحة البحرية الولايات المتحدة وإيران مضيق هرمز

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