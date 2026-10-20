ارتفاع أسعار الأسماك اليوم.. الجمبري يقفز 129 جنيهاً والبلطي يبدأ من 72

شهدت أسعار الأسماك اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2026 حالة من التباين الحاد في الأسواق المصرية، وسط موجة ارتفاع كبيرة ضربت أسعار الجمبري والمأكولات البحرية الفاخرة، بينما تراجعت أسعار البلطي الشعبي.

وسجل الجمبري الممتاز أكبر زيادة بين الأصناف اليوم بعدما قفز بقيمة 129.24 جنيه مرة واحدة ليصل إلى 629.24 جنيه للكيلو، بينما سجل البلطي الممتاز أكبر انخفاض بعدما تراجع بقيمة 6.05 جنيه، وسط إقبال المواطنين على البلطي والجمبري كأكثر الأصناف طلباً.

أسعار البلطي اليوم

جاءت أسعار البلطي اليوم الاثنين على النحو التالي:

سجل سعر البلطي الممتاز 103.10 جنيه للكيلو بعد تراجع قدره 6.05 جنيه.

سجل سعر البلطي الصغير 72.72 جنيه للكيلو بعد تراجع قدره 47 قرشاً.

سجل سعر البلطي الأسواني 97.59 جنيه للكيلو بعد تراجع قدره 87 قرشاً.

في المقابل، ارتفع سعر فيليه البلطي ليسجل 205.44 جنيه للكيلو بزيادة قدرها 25.30 جنيه.

أسعار الأسماك التي انخفضت اليوم

شهدت عدة أنواع انخفاضاً اليوم وجاءت كالتالي:

تراجع سعر الماكريل المجمد ليسجل 173.91 جنيه للكيلو بانخفاض قدره 32.92 جنيه.

تراجع سعر القاروص ليسجل 278.48 جنيه للكيلو بانخفاض قدره 10.27 جنيه.

تراجع سعر الوقار ليسجل 289.09 جنيه للكيلو بانخفاض قدره 9.19 جنيه.

تراجع سعر المرجان الممتاز ليسجل 186.13 جنيه للكيلو بانخفاض قدره 4.07 جنيه.

تراجع سعر قرش ليسجل 113.12 جنيه للكيلو بانخفاض قدره 2.36 جنيه.

تراجع سعر مكرونة خليجي ليسجل 126.75 جنيه للكيلو بانخفاض قدره 2.14 جنيه.

تراجع سعر الموزة ليسجل 122.71 جنيه للكيلو بانخفاض قدره 1.82 جنيه.

أسعار الأسماك التي ارتفعت اليوم

شهدت أغلب المأكولات البحرية ارتفاعاً اليوم وجاءت كالتالي:

ارتفع سعر الجمبري الممتاز ليسجل 629.24 جنيه للكيلو بزيادة قدرها 129.24 جنيه ليصل سعره اليوم إلى 629.24 جنيه.

ارتفع سعر موسى ليسجل 415.20 جنيه للكيلو بزيادة قدرها 125.34 جنيه.

ارتفع سعر الثعابين ليسجل 468.10 جنيه للكيلو بزيادة قدرها 122.39 جنيه.

ارتفع سعر الجمبري الوسط ليسجل 500.17 جنيه للكيلو بزيادة قدرها 111.49 جنيه.

ارتفع سعر السبيط ليسجل 429.46 جنيه للكيلو بزيادة قدرها 79.02 جنيه.

ارتفع سعر الجمبري الجامبو ليسجل 696.21 جنيه للكيلو بزيادة قدرها 65.81 جنيه.

ارتفع سعر الجمبري الصغير ليسجل 314.87 جنيه للكيلو بزيادة قدرها 40.64 جنيه.

ارتفع سعر البربوني الممتاز ليسجل 261.68 جنيه للكيلو بزيادة قدرها 34.45 جنيه.

ارتفع سعر قشر بياض ليسجل 199.91 جنيه للكيلو بزيادة قدرها 26.01 جنيه.

ارتفع سعر الكابوريا ليسجل 200.59 جنيه للكيلو بزيادة قدرها 24.42 جنيه.