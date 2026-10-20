شيرين حلمي: نجاح مصر في علاج فيروس سي نموذج يمكن نقله إلى دول أخرى

أكد الدكتور شيرين حلمي، رئيس شركة فاركو إنترناشيونال للأدوية، أن تصنيع الخامات الدوائية في مصر يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الصناعة الوطنية وزيادة القدرة التنافسية، مشيرًا إلى أن النجاح في علاج فيروس سي يعد دليلًا واضحًا على قدرة مصر على تحقيق إنجازات كبيرة في هذا المجال.

وأضاف حلمي، خلال مشاركته في فعاليات منتدى مصر 2026 أن سعر كيلو الخام المستخدم في تصنيع دواء فيروس سي كان يصل إلى مليون دولار، بينما نجحت مصر في توفير طن من الخام مقابل مليون دولار، وهو ما يعكس الفارق الكبير في التكلفة والقدرة على توفير العلاج بأسعار أقل.

ولفت إلى أن هذا الإنجاز ساهم في تعزيز قدرة مصر على المنافسة في سوق الدواء، موضحًا أن النجاح تحقق بالاعتماد على البحث العلمي، دون انتهاك براءة الاختراع الخاصة بالشركة الأم.

وأشار إلى أن تجربة مصر في مبادرة «100 مليون صحة» ومكافحة فيروس سي يمكن أن تنتقل إلى دول أخرى، مؤكدًا أن التعاون الذي تقوده وزارة الصحة مع الدول الأفريقية يمكن أن يؤدي دورًا مهمًا في مواجهة الأمراض وتبادل الخبرات الطبية والعلاجية.