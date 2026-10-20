قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باستثمارات 11 ترليون جنيه.. الرئيس السيسي يشهد توقيع 4 عقود كبرى بين الدولة ومجموعة هشام طلعت مصطفى
الرئيس السيسي يشيد بتجربة عمدة السرارية: نموذج قادر على إحداث تحول في قرى مصر
الرئيس السيسي: المياه الجوفية وراء إزالة بعض المقابر.. وإنشاء 70 ألف مقبرة جديدة على 3 مراحل
قائد القوات البحرية: حماية السواحل المصرية والاقتصادية على مدار الساعة في ظل التحديات الإقليمية والدولية ودولية
منتدى مصر 2026.. الرئيس السيسي يستعرض حصاد تطوير النقل ويبحث مستهدفات المرحلة المقبلة
الرئيس السيسي يوجه الحكومة وصندوق تحيا مصر بالتعاون لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية لغرض الإيجار
بمراسم ملكية وعسكرية.. الملك تشارلز الثالث يستقبل سلطان عُمان في قلعة وندسور ببريطانيا
بعد تجاوزه 54 جنيها.. تعرف على أقل سعر بيع للدولار في البنوك اليوم الثلاثاء
من داخل مركز السيطرة والسلامة الوطنية.. محافظ دمياط يتابع جهود إخماد حريق بورشة التنر
نبيل فهمي: يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية واحترام سيادة لبنان
قطر: استهداف كابلات الإنترنت في مضيق هرمز سيضر إيران ودول المنطقة
خطأ دفاعي.. أحمد شريف يفتتح التهديف لـ الزمالك ضد بترول أسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أهالي ضحايا حادث أسيوط الغربي ينتظرون استلام جثامين ذويهم بمستشفى سنورس

أهالي ضحايا حادث الإقليمي
أهالي ضحايا حادث الإقليمي

توافد أهالي ضحايا حادث التصادم المروع الذي وقع على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي إلى مستشفى سنورس المركزي بمحافظة الفيوم في انتظار استلام جثامين ذويهم بعد الحادث الذي أسفر عن مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين.


10 جثامين داخل مشرحة مستشفى سنورس

واستقبلت مشرحة مستشفى سنورس المركزي 10 جثامين لضحايا الحادث وهم خلف ربيع إمام 55 سنة من محافظة المنيا وهدير أيمن محمد 30 سنة من محافظة المنيا وغطاس شكري غطاس 22 سنة وإسماعيل دمرداش مغربي 66 سنة وشنودة مناريس عوض 45 سنة ونبيل عبد المسيح صادق 64 سنة وأيمن عبد الوهاب عبد العال 55 سنة وعادل محمود محمد 71 سنة ومحمود علي محمد 37 سنة بالإضافة إلى جثة مجهولة الهوية كما وصلت 3 جثامين أخرى إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي بمحافظة الفيوم فيما ينتظر الأهالي الانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستلام جثامين ذويهم.

بلاغ بالتصادم على الطريق الصحراوي الغربي

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي شرطة النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل تريلا على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي مع وجود وفيات ومصابين في موقع الحادث وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة كما دفعت الجهات المعنية بسيارات إسعاف من أكتوبر والفيوم وبني سويف للتعامل مع الحادث ونقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات.


مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين

وتبين أن الحادث وقع عند الكيلو 55 قبل مطلع الطريق الإقليمي في اتجاه الجيزة وأسفر عن مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي بينما نُقلت الجثامين إلى مستشفى سنورس المركزي ومستشفى طامية المركزي بمحافظة الفيوم وسط حالة من الحزن والترقب بين أسر الضحايا الذين ينتظرون استلام جثامين ذويهم.

محافظة الفيوم حادث الإقليمي اتوبيس طريق الاقليمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صلاح

بعد هدفه في بشكتاش.. طرابزون سبور يحتفي بأرقام محمد صلاح

ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

الدولار يفاجئ الجميع.. ارتفاع جماعي في 20 بنكاً وزيادة 50 قرشاً مرة واحدة

الرئيس دونالد ترامب

ترامب: يمكننا وقف العمليات العسكرية الآن مع ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي ينتدب 15 قاضيًا للعمل مساعدين لوزير العدل لشؤون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ

محمد صلاح

محمد صلاح يثير الجدل برسالة «35%» بعد إسقاط بشكتاش في الدوري التركي

صورة توضيحية

الحرس الثوري الإيراني: إسقاط مسيرة أمريكية من طراز «إم كيو 9» فوق مضيق هرمز

مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الصحراوي الغربي

بعد مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين.. مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الصحراوي الغربي

الأهلي

تجديد عقود لاعبي الأهلي.. تطورات موقف محمد هاني وياسر إبراهيم وبن شرقي

ترشيحاتنا

المؤتمر العربي للرياضة والقانون

المؤتمر العربي للرياضة والقانون يوصي بتحديث قوانين الرياضة بالدول العربية لمواكبة التطورات الدولية

عمر مرموش

بعد خروجه مصابا أمام كوفنتري.. هل يغيب عمر مرموش عن قمة توتنهام وتشيلسي؟

إريك تين هاج

تين هاج: رونالدو خذلني.. واضطررت لاتخاذ قرار عقلاني في مانشستر يونايتد

بالصور

قائد القوات البحرية: حماية السواحل المصرية والاقتصادية على مدار الساعة في ظل التحديات الإقليمية والدولية ودولية

الفريق محمود عادل فوزي - قائد القوات البحرية
الفريق محمود عادل فوزي - قائد القوات البحرية
الفريق محمود عادل فوزي - قائد القوات البحرية

هل العجوة بالبيض والسمنة البلدي مفيدة للجسم؟.. أخصائي تغذية يوضح

هل العجوة بالبيض والسمنة البلدي مفيدة غذائيًا؟
هل العجوة بالبيض والسمنة البلدي مفيدة غذائيًا؟
هل العجوة بالبيض والسمنة البلدي مفيدة غذائيًا؟

أعراض القولون العصبي.. 7 علامات شائعة تكشف الإصابة

اعراض القولون العصبي
اعراض القولون العصبي
اعراض القولون العصبي

نشرة المرأة والمنوعات | أسباب رائحة كريهة في الأنف المستمرة.. ليه بتفتكري المواقف المحرجة قبل النوم؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

نبيل فهمي يتفقد الأوضاع الأمنية والإنسانية في بلدات الجنوب اللبناني.. بالفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التسمم الرقمي وأجيال الغد

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أبناء فوزية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: فن الخط لغة حوار بين مصر والصين

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: شفرة الـ 2030 في كواليس هندسة الأمن القومي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان ينتظر

المزيد