أهالي ضحايا حادث أسيوط الغربي ينتظرون استلام جثامين ذويهم بمستشفى سنورس

توافد أهالي ضحايا حادث التصادم المروع الذي وقع على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي إلى مستشفى سنورس المركزي بمحافظة الفيوم في انتظار استلام جثامين ذويهم بعد الحادث الذي أسفر عن مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين.



10 جثامين داخل مشرحة مستشفى سنورس

واستقبلت مشرحة مستشفى سنورس المركزي 10 جثامين لضحايا الحادث وهم خلف ربيع إمام 55 سنة من محافظة المنيا وهدير أيمن محمد 30 سنة من محافظة المنيا وغطاس شكري غطاس 22 سنة وإسماعيل دمرداش مغربي 66 سنة وشنودة مناريس عوض 45 سنة ونبيل عبد المسيح صادق 64 سنة وأيمن عبد الوهاب عبد العال 55 سنة وعادل محمود محمد 71 سنة ومحمود علي محمد 37 سنة بالإضافة إلى جثة مجهولة الهوية كما وصلت 3 جثامين أخرى إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي بمحافظة الفيوم فيما ينتظر الأهالي الانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستلام جثامين ذويهم.

بلاغ بالتصادم على الطريق الصحراوي الغربي

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي شرطة النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل تريلا على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي مع وجود وفيات ومصابين في موقع الحادث وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة كما دفعت الجهات المعنية بسيارات إسعاف من أكتوبر والفيوم وبني سويف للتعامل مع الحادث ونقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات.



مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين

وتبين أن الحادث وقع عند الكيلو 55 قبل مطلع الطريق الإقليمي في اتجاه الجيزة وأسفر عن مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي بينما نُقلت الجثامين إلى مستشفى سنورس المركزي ومستشفى طامية المركزي بمحافظة الفيوم وسط حالة من الحزن والترقب بين أسر الضحايا الذين ينتظرون استلام جثامين ذويهم.