اعتبارا من يناير 2027.. عمومية "الحديد والصلب" تقرر مد فترة التصفية عام آخر

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب "تحت التصفية" التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، على مد فترة تصفية الشركة لمدة عام.

وقالت شركة الحديد والصلب "تحت التصفية"، إن فترة المد تبدأ اعتبارا من 1 يناير 2027 أو انتهاء أعمال التصفية أيهما أقرب.

وعلى صعيد الجمعية العامة العادية، صدقت العمومية على تقرير المصفي عن نشاط التصفية خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2026.

واعتمدت الجمعية قائمة المركز المالي وحساب إيرادات ومصروفات التصفية عن النصف الأول من العام بفائض قدره 210 مليون جنيه.

وأوصت العمومية المصفي بسرعة الانتهاء من أعمال التصفية وتقديم برنامج زمني يوضح كيفية إنهاء الأعمال المتبقية لتقديم حساب ختامي.

كما طالبت الجمعية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات الواقعة على بعض أراضي الشركة، وسرعة إنهاء كافة التسويات بين الشركة وكل من الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة الخدمات البترولية، وشركة بتروتريد.

قرار تصفية الحديد والصلب

وفي يناير 2021، وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب علي قرار تصفية الشركة، بعد محاولات كثيرة لوقف الخسائر والتي بلغت نحو 8.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2019 ،بحسب وزارة قطاع الأعمال.

وأنشئت شركة الحديد والصلب عام 1954 لاستغلال خامات الحديد في أسوان، هي شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية.

وتستحوذ الشركة القابضة للصناعات المعدنية علي نحو 82.4% من أسهم الشركة فيما يمتلك بنك مصر4.92 % وبلغت نسبة مساهمة مصر للألومنيوم نحو 1.81% ،ولا تتعدى نسبة النصر للتعدين في شركة الحديد والصلب 1%.