بعد اتهامات اللعب تحت الطاولة.. الترجي التونسي يصعّد ضد معلق مباراة السويحلي الليبي

أعلن نادي الترجي الرياضي التونسي اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة ضد تصريحات صدرت عن معلق قناة «ليبيا الرياضية» وعدد من الصحفيين العاملين بها، على خلفية ما وصفه النادي باتهامات مسيئة تمس سمعته وتاريخه، عقب مواجهة السويحلي الليبي في دوري أبطال إفريقيا.

بيان رسمي من الترجي ضد المعلق الليبي

وأعربت إدارة الترجي، في بيان رسمي، عن استيائها الشديد من التصريحات التي صاحبت مباراة الفريق أمام السويحلي وبعد نهايتها، مشيرة إلى أنها تضمنت اتهامات للنادي بممارسة ضغوط على الحكام والتأثير في مجريات المباريات.

وجاءت الأزمة بعد تصريحات للمعلق سعد البرداح، تحدث خلالها عن تحقيق بعض الإنجازات بمساعدة عوامل خارج الملعب، كما أثار حديثه عن احتمال تقديم الترجي خدمة «تحت الطاولة» في مباراة الإياب غضب إدارة النادي وجماهيره.

وأكد النادي التونسي رفضه القاطع لهذه الاتهامات، معتبرًا أنها تفتقر إلى الأدلة والبراهين، وتمثل تجاوزًا مهنيًا يتعارض مع قواعد النزاهة والموضوعية في الإعلام الرياضي.

وشدد الترجي على أن إنجازاته وألقابه جاءت نتيجة جهود اللاعبين والجهاز الفني والإدارة، إلى جانب دعم الجماهير، مؤكدًا تمسكه بمبادئ المنافسة الشريفة واحترام القوانين المنظمة لكرة القدم.

الترجي يطالب باعتذار ويهدد بمنع القناة من نقل الإياب

وطالب الترجي إدارة قناة «ليبيا الرياضية» بتقديم توضيح رسمي واعتذار علني عما صدر عن العاملين بها، مؤكدًا احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة، ومراسلة الجهات الإعلامية والرياضية المختصة للدفاع عن سمعة النادي وصورته.

كما لوّح النادي بإمكانية عدم السماح للقناة بنقل مباراة الإياب، حال عدم الاستجابة لمطالبه، داعيًا وسائل الإعلام الرياضية إلى الالتزام بالمسؤولية المهنية واحترام الأطراف كافة.

خسارة الترجي أمام السويحلي تشعل الأزمة

وتأتي الأزمة عقب خسارة الترجي أمام السويحلي الليبي بهدف دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت بمدينة مصراتة ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا، على أن يستضيف الفريق التونسي مواجهة الإياب سعيًا لتعويض النتيجة ومواصلة مشواره القاري.