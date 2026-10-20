وزير الخزانة الأمريكي: لا عمليات تحميل نفطي في جزيرة خارك الإيرانية منذ أغسطس الماضي

كشف سكوت بينيست وزير الخزانة الأمريكي، وفقًا لما نقلته قناة CGTN العربية، عن عدم رصد أي عمليات تحميل للنفط في المنشأة النفطية الإيرانية بجزيرة خارك منذ أغسطس الماضي، في تطور يسلط الضوء على التحديات التي تواجه صادرات النفط الإيرانية.

وتُعد جزيرة خارك مركزًا استراتيجيًا رئيسيًا لتصدير النفط الخام الإيراني، إذ كانت تستوعب نحو 90% من صادرات البلاد النفطية قبل اندلاع الحرب، ما يجعل توقف عمليات التحميل بها عاملًا مؤثرًا في قدرة طهران على تصدير إنتاجها إلى الأسواق العالمية.

وتأتي هذه التطورات في ظل الضغوط الأمريكية المتزايدة على قطاع الطاقة الإيراني، والعقوبات المفروضة على الجهات المتعاملة مع طهران، إلى جانب الاضطرابات التي تشهدها حركة الملاحة في المنطقة.

وكانت تقارير إعلامية نُشرت في أغسطس 2026 قد أشارت إلى توقف عمليات تحميل الناقلات في الجزيرة لفترة، قبل أن تتحدث تقارير لاحقة عن استئناف التحميل في أحد أرصفتها في 12 أغسطس، ما يعكس تقلبات حركة الشحن النفطي خلال تلك الفترة.

ومن شأن استمرار تعطل عمليات التحميل، إذا تأكدت استمراريته، أن يزيد الضغوط على عائدات النفط الإيرانية، ويؤثر في حركة الإمدادات إلى الأسواق المستوردة، فضلًا عن انعكاساته المحتملة على أسعار الطاقة في ظل التوترات الإقليمية.