نتنياهو: بحثت مع ترامب أهمية القضاء على النظام الإيراني

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه تحدث مع الرئيس الأمريكية دونالد ترامب أمس، بشأن ما وصفه بأهمية القضاء على النظام الإيراني، في تصريح يعكس استمرار التنسيق بين الجانبين حيال التطورات المرتبطة بإيران ومستقبل المواجهة معها.

وتأتي تصريحات نتنياهو في ظل استمرار التوترات بين إسرائيل وإيران، وتباين المواقف بشأن مستقبل التعامل مع طهران، وسط ترقب للمسارات السياسية والعسكرية التي قد تحدد طبيعة المرحلة المقبلة.

ونقلت تقارير إعلامية عن نتنياهو تأكيده أن حكومته ملتزمة باستكمال ما وصفه بالقضاء على النظام الإيراني، مشيرًا إلى أنه ناقش هذه المسألة مع ترامب عدة مرات، من بينها اتصال جرى مؤخرًا.

وتسلط التصريحات الضوء على استمرار التقارب في المواقف الإسرائيلية والأمريكية بشأن التعامل مع إيران، في وقت تتداخل فيه الحسابات العسكرية مع المساعي السياسية والضغوط الاقتصادية المرتبطة بالصراع.

ولم توضح تقارير الإعلام العبرية، في حد ذاتها، ما إذا كان الاتصال الأخير قد أسفر عن اتفاق بشأن خطوات عسكرية جديدة، أم اقتصر على بحث الأهداف المشتركة تجاه طهران.