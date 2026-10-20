قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
راندة المنشاوي: تطوير 342 منطقة غير آمنة في 25 محافظة باستثمارات 63 مليار جنيه
من على خط المواجهة.. نبيل فهمي يتعهد بإنهاء الاحتلال ويؤكد دعما عربيا مطلقا للبنان
ترامب: سأنفق أكثر من 400 مليون دولار بحلول انتخابات التجديد النصفي للكونجرس
وزيرة الإسكان: الدولة واجهت تحديات عمرانية كبيرة منذ 2014.. وتطوير 342 منطقة للقضاء على العشوائيات
بزشكيان وقائد الجيش الباكستاني يبحثان في طهران جهود الوساطة بين إيران وأمريكا
رويترز: إيران تؤكد لباكستان رفض إخراج المواد النووية المخصبة من أراضيها
هاني عازر: صيانة الطرق والكباري والأنفاق ضرورة للحفاظ على الاستثمارات
بـ800 جنيه فوري.. استخراج بطاقة الرقم القومي في أقل من 24 ساعة
مخالفة للوائح.. اصطدام ناقلة نفط عملاقة بلغم بحري جنوبي مضيق هرمز
الجيش اللبناني: ملتزمون بمهامنا في الجنوب وإسرائيل تطلق ادعاءات باطلة
رئيس الوزراء: كان هناك 350 منطقة غير آمنة تعيش فيها الأسر بعشش
جمال شعبان: مصر أصبحت من التجارب البارزة عالميًا في مكافحة فيروس سي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو: بحثت مع ترامب أهمية القضاء على النظام الإيراني

نتنياهو
نتنياهو
القسم الخارجي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه تحدث مع الرئيس الأمريكية دونالد ترامب أمس، بشأن ما وصفه بأهمية القضاء على النظام الإيراني، في تصريح يعكس استمرار التنسيق بين الجانبين حيال التطورات المرتبطة بإيران ومستقبل المواجهة معها.

وتأتي تصريحات نتنياهو في ظل استمرار التوترات بين إسرائيل وإيران، وتباين المواقف بشأن مستقبل التعامل مع طهران، وسط ترقب للمسارات السياسية والعسكرية التي قد تحدد طبيعة المرحلة المقبلة.

ونقلت تقارير إعلامية عن نتنياهو تأكيده أن حكومته ملتزمة باستكمال ما وصفه بالقضاء على النظام الإيراني، مشيرًا إلى أنه ناقش هذه المسألة مع ترامب عدة مرات، من بينها اتصال جرى مؤخرًا.

وتسلط التصريحات الضوء على استمرار التقارب في المواقف الإسرائيلية والأمريكية بشأن التعامل مع إيران، في وقت تتداخل فيه الحسابات العسكرية مع المساعي السياسية والضغوط الاقتصادية المرتبطة بالصراع.

ولم توضح تقارير الإعلام العبرية، في حد ذاتها، ما إذا كان الاتصال الأخير قد أسفر عن اتفاق بشأن خطوات عسكرية جديدة، أم اقتصر على بحث الأهداف المشتركة تجاه طهران.

نتنياهو اسرائيل ترامب الرئيس الامريكي ايران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

الدولار يفاجئ الجميع.. ارتفاع جماعي في 20 بنكاً وزيادة 50 قرشاً مرة واحدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي ينتدب 15 قاضيًا للعمل مساعدين لوزير العدل لشؤون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ

محمد صلاح

محمد صلاح يثير الجدل برسالة «35%» بعد إسقاط بشكتاش في الدوري التركي

مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الصحراوي الغربي

بعد مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين.. مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الصحراوي الغربي

الأهلي

تجديد عقود لاعبي الأهلي.. تطورات موقف محمد هاني وياسر إبراهيم وبن شرقي

الرئيس السيسي

باستثمارات 11 ترليون جنيه.. الرئيس السيسي يشهد توقيع 4 عقود كبرى بين الدولة ومجموعة هشام طلعت مصطفى

أمير بنهاشم

الزمالك يجهز مفاجأة مغربية لخلافة معتمد جمال

المتوفي

الحزن يخيم على قرية شارونة بالمنيا بعد وفاة مدير بنك في حادث الطريق الغربي

ترشيحاتنا

الاتحاد الأفريقي

الاتحاد الأفريقي يدعو لتحويل الحدود إلى جسور للتكامل والسلام وتعزيز التمويل البيني للقارة

واشنطن

روبيو: واشنطن ونيودلهي تقتربان من إبرام اتفاق تجاري

السعودية

الديوان الملكي السعودي: وفاة الأميرة مشاعل بنت سعود

بالصور

بـ800 جنيه فوري.. استخراج بطاقة الرقم القومي في أقل من 24 ساعة

استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل

تناول الطعام بعد العشاء أخطرها.. 6 عادات يومية تهدد صحة الكبد

عادات يومية تهدد صحة الكبد
عادات يومية تهدد صحة الكبد
عادات يومية تهدد صحة الكبد

تمرين لمدة 30 ثانية يخفض ضغط الدم.. كم عدد مرات ممارسته أسبوعيًا؟

تمرين الجلوس على الحائط يساعد على خفض ضغط الدم
تمرين الجلوس على الحائط يساعد على خفض ضغط الدم
تمرين الجلوس على الحائط يساعد على خفض ضغط الدم

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان.. فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

نبيل فهمي يتفقد الأوضاع الأمنية والإنسانية في بلدات الجنوب اللبناني.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: من يصنع وعي المصريين؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الحقيقة والسراب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حين يغدر بنا من ظنناهم سندا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التسمم الرقمي وأجيال الغد

المزيد