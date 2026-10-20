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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: القاهرة الجديدة يعيش فيها ٣ مليون مواطن وفي ٦ أكتوبر يعيش ٣ مليون

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، حجم الانجازات التي حققتها الدولة المصرية في ملفات مختلفة وفي مقدمتها الإسكان والمشروعات القومية.

واضاف الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن :"مصر كانت تعيش على 7% من مساحتها وتضاعفت اليوم.. 1.9 مليون وحدة سكنية بنتها الدولة منذ عام 2014 حتى عام 2026.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة تعمل على تنفيذ 27 مدينة جديدة، متابعا أن مدينة القاهرة الجديدة يعيش فيها ٣ مليون مواطن وفي مدينة ٦ اكتوبر يعيش ٣ مليون مواطن.

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن :"مصر شهدت زيادة كبيرة في عدد السكان.. عام 2014 كان عدد سكان مصر 88 مليون وفي 2026 وصل عدد الى 110 مليون نسمة".

أحمد موسى السيسي منتدى مصر

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