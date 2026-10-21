تركيا تشارك في معرض «تراثنا 2026» بالقاهرة بمنتجات حرفية صنعتها النساء

تشارك تركيا في النسخة الثامنة من معرض تراثنا للحرف اليدوية، الذي تُنظّمه هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية (MSMEDA) في القاهرة في الفترة من ١٧ إلى ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦.

وتأتي المشاركة من خلال المديرية العامة للمساعدات الاجتماعية التابعة لوزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية، وبمنتجات يدوية صنعت ضمن مشاريع مركز دعم الأسرة (ADEM) المدعومة والمنفذة من خلال مؤسسات المساعدة الاجتماعية والتضامن حيث يُقدَّم تدريب مهني للنساء لتعلم الحرف اليدوية التقليدية.

وقالت السفارة التركية في بيان لها إن هذه التدريبات تشجع مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بهدف زيادة الوعي بالمنتجات الحرفية والحفاظ على الحرف التقليدية ونقلها إلى الأجيال القادمة من خلال دعم مشاركة المرأة في الإنتاج والتوظيف، وللترويج للحرف اليدوية التركية التقليدية ودعم مشاركة المرأة في الإنتاج على المستوى الدولي.

وعُرضت منتجات حرفية من إنتاج نساء من مختلف المدن التركية، تلقين تدريباً في مشاريع مدعومة من المديرية العامة للمساعدة الاجتماعية التابعة لوزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية، على زوار الجناح الذي افتُتح في المركز المصر ي الدولي للمعارض.

وأوضحت السفارة التركية في بيانها أن معرض تراثنا يساهم في الترويج للحرف اليدوية التقليدية، والحفاظ على التراث الثقافي، وتنمية التفاعل الدولي بين الحرفيين ورواد الأعمال؛ كما يُتيح فرصةً لجمع مشاركين من مختلف البلدان لعرض المنتجات الحرفية وخلق فرص تعاون جديدة.