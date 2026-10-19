رعب إسرائيلي من تركيا.. سموتريتش يحذر من سيناريوهات المواجهة البحرية

قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، يوم الاثنين إنه ليس متأكدا على الإطلاق من أن خليفة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيكون أقل معاداة للسامية أو أقل خطورة مما هو عليه.

رعب إسرائيلي من القوة البحرية التركية

وأضاف وزير المالية الإسرائيلي المتطرف أنه "يجب أن نكون مستعدين لمجموعة واسعة من السيناريوهات فتركيا لديها قوة بحرية كبيرة جدا ويجب علينا تحليل تداعيات ذلك".

وأشار سموتريتش إلى أن التحدي الأكبر بالنسبة لإسرائيل هو على سبيل المثال العلاقة الوثيقة التي تربط أردوغان بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب" مؤكدا "نحن لا نغمض أعيننا تجاه أردوغان".

وفي سياق آخر، أوضح سموتريتش، أنه تم تلقين سكان غزة على كراهية إسرائيل لذلك يجب علينا أن نقطع الأمل لديهم، والاستيلاء على الأراضي وترك غزة كما هي وتشجيع الناس تدريجيا على المغادرة.

وأضاف وزير المالية الإسرائيلي المتطرف "أعتقد أنه على المستوى الدولي من الأفضل أن نطلق عليه "حل مشكلة اللاجئين وإعادة تأهيلها أخيرا" بعد 78 عاما في الدول العربية وأماكن أخرى"، زاعما "ليس لدينا طموحات إمبريالية ولا ننطلق الآن في حملات غزو في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وادعى سموتريتش أن "إسرائيل لم تبدأ حربا واحدة على الإطلاق في تاريخ الحركة الصهيونية بأكمله ونحن ندخل الحروب لأننا لا نملك خيارا آخر".

وأكد أن إسرائيل تحقق نجاحا معقولا في منع الصفقات السيئة وضمان الحفاظ على التفوق العسكري النوعي، مشير إلى أن الولايات المتحدة ملزمة بالحفاظ على ذلك من خلال التشريعات.